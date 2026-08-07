Rastu braniteljske mirovine: Medved objavio sve detalje

Ministarstvo hrvatskih branitelja u petak je predstavilo nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba.

Kako je ranije najavio premijer Andrej Plenković, Vlada će povećati braniteljske mirovine, a ministar Tomo Medved u petak je objavio detalje.

Mirovine rastu za 201.304 osobe

Mirovine po različitim osnovama prima ukupno 265.417 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Najviše ih, 95.359 korisnika, mirovinu prima prema općem Zakonu o mirovinskom osiguranju, 72.636 prema braniteljskom zakonu, a još 68.269 prema općem zakonu uz primjenu prava iz braniteljskog zakona.

Najavljenim izmjenama zakona nisu obuhvaćena 51.192 korisnika invalidskih i 15.633 korisnika obiteljskih mirovina iza smrtno stradalih i nestalih branitelja.

Mirovine će rasti za 201.304 osobe, što je više od 70 posto svih branitelja.

To povećanje državu će koštati 88,5 milijuna eura. Ministar Ružić kazao je da to neće zahtijevati nove promjene u državnom proračunu.

Nakon javnog savjetovanja taj iznos mogao bi rasti ako bude opravdanih prijedloga, dodao je Ružić i pozvao one kojih se izmjene tiču da se jave sa svojim prijedlozima.

Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja, rekao je da će 104.560 branitelja dobiti dodatak za mirovinu koji će iznositi tri eura po mjesecu sudjelovanja na bojištu, dok će za neborbeni sektor dodatak biti 0,5 eura. Naknade će porasti i njegovateljima, a konačni iznosi ovisit će o lokalnoj zajednici, naglasio je.

Alen Ružić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, na konferenciji za medije rekao je da se ukidaju umanjenja koja su uvedena 2002., zbog čega će doći do povećanja prosječne mirovine za 80 eura.

Kaže da su oni to najavljivali i prije inicijative iz stranke Možemo!.

Prema prijedlogu Vlade, od 1. siječnja 2027. ukinulo bi se postojeće smanjenje mirovina od 8 do 20 posto za korisnike mirovina prema posebnom propisu za djelatne vojne osobe, policijske službenike i druge ovlaštene službene osobe. Ta bi promjena uključivala oko 34.000 korisnika, a njihove mirovine bile bi više u prosjeku za oko 70 eura mjesečno.

Nadalje, predlaže se i ublažavanje ostvarivanja starosne mirovine prema posebnom zakonu, za koju je sada potrebno 30 godina staža, od čega najmanje 15 godina na poslovima za koje se staž računa s povećanim trajanjem.

Prema novom prijedlogu, ostaje uvjet od ukupno 30 godina staža, ali je dovoljno da je osoba 15 godina provela na poslovima i dužnostima obuhvaćenima tim zakonom, bez uvjeta da se za svih tih 15 godina staž računao s povećanim trajanjem.

Procjenjuje se da bi tom promjenom oko 50 korisnika ostvarilo dodatno pravo u 2027., dok bi taj broj rastao na 125 u 2028. te oko 200 u 2029. godini.

Izmjenom zakona Vlada predlaže i da se mogućnost snižavanja dobne granice za starosnu mirovinu proširi na zaposlene kojima se 12 mjeseci rada računa kao 14 mjeseci mirovinskog staža.

Iz Ministarstva procjenjuju da bi promjena 2027. obuhvatila dodatnih 50 korisnika, 2028. njih 100, a 2029. njih 150.

Darko Nekić na pitanje novinara o povećanju braniteljskih mirovina rekao je da se radi o kompliciranom izračunu koji ovisi o pojedinačnim okolnostima.

"Netko s jednom godinom borbenog sektora dobit će 432 eura godišnje, onaj s tri godine 1018 eura, a s pet godina 2160 eura godišnje", rekao je Nekić o dodatku.

U izračun, kaže, ulazi i vrijeme u neborbenom sektoru, ali s manjim koeficijentom. Kako je objasnio, netko s jednom godinom borbenog i pola godine neborbenog sektora dobit će godišnje 468 eura više.

Medved je odbacio i da će ovo povećanje utjecati na inflaciju: "Interesantno je kako o ovoj temi povećanja plaća i utjecaja na inflaciju nije bilo razgovora tijekom lipnja. Jako interesantno."