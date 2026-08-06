Nakon prosvjeda stigli novi podaci: Evo kome Ukrajinci najviše vjeruju

Rejting ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog pao je ispod rejtinga njegovih generala, pokazalo je istraživanje objavljeno u četvrtak, nakon rijetkih prosvjeda zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane.

Anketa istraživačkog instituta Sozis stavila je Zelenskog na šesto mjesto među čelnicima zemlje, pri čemu je samo 18 posto ispitanika navelo da ima potpuno povjerenje u predsjednika.

Još 24,5 posto reklo je da mu donekle vjeruje, dok mu 17 posto daje malo povjerenja, a 37 posto nimalo.

Na prvom je mjestu Valerij Zalužnji, bivši načelnik oružanih snaga zemlje i trenutačni veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu. Uživa potpuno povjerenje 37,1 posto ispitanika, a djelomično od dodatnih 27,8 posto.

Blizu iza njega bili su Fedorov, čija je smjena s dužnosti ministra obrane potkraj srpnja izazvala prosvjede u većim ukrajinskim gradovima, te zapovjednik ukrajinskih snaga za bespilotne letjelice Robert Brovdi.

Zelenski također zaostaje za novim načelnikom glavnog stožera Mihajlom Drapatijem i šefom svojeg predsjedničkog ureda Kirilom Budanovim.