Nove posljedice toplinskog vala: Europska zemlja isključila tri nuklearna reaktora

Francuska državna energetska kompanija EDF u nedjelju je privremeno isključila tri nuklearna reaktora te upozorila da bi još sedam moglo morati prilagoditi proizvodnju električne energije zbog toplinskog vala koji je zahvatio zemlju.

Kako navode iz kompanije, riječ je o mjeri zaštite okoliša kojom se želi spriječiti ispuštanje pretople vode u rijeke, čija je temperatura već porasla zbog velikih vrućina.

Nuklearne elektrane koriste riječnu vodu za hlađenje reaktora, nakon čega zagrijanu vodu ponovno ispuštaju u rijeke.

"Nema opasnosti za nuklearnu sigurnost. Reaktori mogu raditi i pri visokim temperaturama. Ova su ograničenja uvedena radi zaštite vodene flore i faune", rekao je glasnogovornik EDF-a.

EDF je priopćio da su trenutačno isključena tri nuklearna reaktora: drugi blok elektrane Golfech, snage 1300 megavata, treći blok elektrane Bugey, snage 900 megavata, te drugi blok elektrane Chooz, snage 1450 megavata.

Ta tri isključena reaktora zajedno imaju kapacitet od 3,65 gigavata, što odgovara približno šest posto ukupnog instaliranog kapaciteta francuskih nuklearnih elektrana, koji iznosi oko 61 gigavat.

Na pitanje o nadoknadi izgubljenog kapaciteta, iz EDF-a su odgovorili da nuklearni reaktori mogu optimizirati proizvodnju, a da pritom ostanu unutar zakonski propisanih ograničenja.

Prema najnovijim vremenskim prognozama, treći blok elektrane Bugey trebao bi ostati isključen do 19. srpnja, drugi blok elektrane Golfech do 22. srpnja, a drugi blok elektrane Chooz do 25. srpnja.

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"Još sedam nuklearnih reaktora moglo bi morati prilagoditi snagu, koja se mijenja tijekom dana", rekao je glasnogovornik EDF-a.

Ministarstvo gospodarstva u subotu je odobrilo izuzeće od ograničenja temperature vode koja se ispušta u Rhône u blizini elektrane Bugey, kako bi se "osigurala stabilnost elektroenergetske mreže". Izuzeće vrijedi do 20. srpnja.

Pripreme za buduće toplinske valove

Više od trećine Francuske u nedjelju je bilo pod najvišim stupnjem upozorenja nacionalne meteorološke službe zbog trećeg toplinskog vala koji je zemlju zahvatio od svibnja.

Ovo je drugi put u posljednjih nekoliko tjedana da je EDF morao isključiti nuklearne reaktore zbog ekstremnih vrućina, nakon rekordnog toplinskog vala koji je Francusku pogodio u lipnju.

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Iz EDF-a su za Euronews poručili da je utjecaj suša i toplinskih valova na proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama i dalje vrlo ograničen.

"Od 2000. godine gubici u proizvodnji uzrokovani visokim temperaturama riječnih voda i niskim vodostajima u prosjeku su činili 0,3 posto godišnje proizvodnje električne energije francuskih nuklearnih elektrana", poručili su.

EDF je također priopćio da ima plan prilagodbe posljedicama klimatskih promjena, koji obuhvaća nuklearne i hidroelektrane te energetske sustave na francuskim otocima. Kompanija je početkom 2026. objavila da se trošak provedbe plana u sljedećih 15 godina procjenjuje na 8,7 milijardi eura.

Plan uključuje mjere kojima bi se povećala otpornost proizvodnje električne energije u nuklearnim elektranama tijekom razdoblja ekstremnih vrućina.

Prema riječima glasnogovornika EDF-a, jedna od mogućnosti koja se razmatra jest dodatno hlađenje vode iz sustava postojećih rashladnih tornjeva prije njezina ispuštanja u okoliš. Takav sustav već se koristi u nuklearnoj elektrani Civaux.

Kad je riječ o hidroelektranama, EDF se usredotočuje na poboljšanje upravljanja poplavama, održavanje proizvodnje električne energije tijekom razdoblja niskih vodostaja te omogućavanje različitih načina korištenja vodnih resursa.

U energetskim sustavima na otocima kompanija jača visokonaponske, srednjenaponske i niskonaponske električne mreže te poboljšava pripreme za iznimno snažne vjetrove koji bi mogli ugroziti energetsku infrastrukturu.