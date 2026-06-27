Pomama za jeftinim uređajima u Francuskoj prerasla u nasilje: Stampeda u trgovinama, letjele šake, ima i ozlijeđenih

Dugotrajni i ekstremni toplinski val koji je paralizirao Francusku izazvao je potpuno kaotične scene u trgovinama diljem zemlje. Kupci u potrazi za osvježenjem masovno su pohrlili kupiti klima-uređaje na popustu, što je u nekoliko navrata preraslo u otvorene sukobe, tučnjave i stampeda u kojima je bilo i ozlijeđenih, javljaju francuski mediji.
VREMENSKA PROGNOZA
Prženje se nastavlja, ali stiže i promjena: Pogledajte kada točno prestaje toplinski val i gdje prijeti olujno nevrijeme
KADIZ
Kineski i ruski vojni avioni upali u zonu protuzračne obrane: Dignuti borbeni lovci!
upozorili mještane
Kod Zagreba viđen vuk, približava se kućama: "Budite na pojačanom oprezu"
Najteži incident dogodio se u četvrtak tijekom otvorenja nove poslovnice diskontnog lanca Action u poznatoj poslovnoj četvrti La Défense u blizini Pariza. Tamo su se stotine kupaca okupile satima prije otvaranja, nadajući se da će ugrabiti prijenosni klima-uređaj marke Kinzo, koji se prodavao po akcijskoj cijeni od 179 eura, piše agencija Anadolu.
Prema izvještajima lokalnih medija i videosnimkama koje su preplavile društvene mreže, u trenutku otvaranja vrata gomila je doslovno probila ulaz i divlje jurnula prema odjelu s kućanskim aparatima. U potpunom stampedru nekoliko je osoba ozlijeđeno nakon što su ih drugi kupci, u borbi da se domognu uređaja, srušili na pod, gurali ili udarali.
Neredi diljem zemlje i rekordna prodaja
Slični divlji prizori zabilježeni su i u drugim dijelovima zemlje. U mjestu Chambray-les-Tours u središnjoj Francuske kupci su snimljeni kako se agresivno naguravaju i otimaju za klime i ventilatore odmah nakon podizanja rešetki trgovine. Gotovo identični izgredi i bezobzirno ponašanje kupaca na odjelima rashladnih uređaja prijavljeni su i u Concarneauu u Bretanji te u zapadnom gradu Angersu.
Ova nezapamćena kupovna groznica događa se u trenucima kada Francuska proživljava iznimno snažan toplinski val s temperaturama koje u pojedinim regijama premašuju 40 stupnjeva Celzijevih, što je tamošnje bolnice i hitne službe stavilo pod golem pritisak.
Koliko je situacija dramatična, najbolje pokazuju brojke trgovačkih lanaca. Alexandre Bompard, izvršni direktor poznatog supermarketa Carrefour, izjavio je da je ta tvrtka u samo jednom danu ovog tjedna prodala čak 30.000 ventilatora i klima-uređaja. To je, ističe Bompard, oko 1000 puta više od prodaje koja se ostvari tijekom uobičajenog dana.
Goleme skokove bilježi i online trgovina, pa je tako internetski gigant Amazon izvijestio da se prodaja uređaja za hlađenje u Francuskoj proteklog tjedna gotovo udvostručila u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.