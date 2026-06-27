Pomama za jeftinim uređajima u Francuskoj prerasla u nasilje: Stampeda u trgovinama, letjele šake, ima i ozlijeđenih

Dugotrajni i ekstremni toplinski val koji je paralizirao Francusku izazvao je potpuno kaotične scene u trgovinama diljem zemlje. Kupci u potrazi za osvježenjem masovno su pohrlili kupiti klima-uređaje na popustu, što je u nekoliko navrata preraslo u otvorene sukobe, tučnjave i stampeda u kojima je bilo i ozlijeđenih, javljaju francuski mediji.

Najteži incident dogodio se u četvrtak tijekom otvorenja nove poslovnice diskontnog lanca Action u poznatoj poslovnoj četvrti La Défense u blizini Pariza. Tamo su se stotine kupaca okupile satima prije otvaranja, nadajući se da će ugrabiti prijenosni klima-uređaj marke Kinzo, koji se prodavao po akcijskoj cijeni od 179 eura, piše agencija Anadolu.

🇫🇷 People went MENTAL, fighting over fans and air conditioners in Chambray-lès-Tours, France



Over half the country is under red alerts, with temperatures exceeding 40°C in places!!



Writer: Ianpic.twitter.com/CfGQtIpTD2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 25, 2026

Prema izvještajima lokalnih medija i videosnimkama koje su preplavile društvene mreže, u trenutku otvaranja vrata gomila je doslovno probila ulaz i divlje jurnula prema odjelu s kućanskim aparatima. U potpunom stampedru nekoliko je osoba ozlijeđeno nakon što su ih drugi kupci, u borbi da se domognu uređaja, srušili na pod, gurali ili udarali.

Neredi diljem zemlje i rekordna prodaja

Slični divlji prizori zabilježeni su i u drugim dijelovima zemlje. U mjestu Chambray-les-Tours u središnjoj Francuske kupci su snimljeni kako se agresivno naguravaju i otimaju za klime i ventilatore odmah nakon podizanja rešetki trgovine. Gotovo identični izgredi i bezobzirno ponašanje kupaca na odjelima rashladnih uređaja prijavljeni su i u Concarneauu u Bretanji te u zapadnom gradu Angersu.

Ova nezapamćena kupovna groznica događa se u trenucima kada Francuska proživljava iznimno snažan toplinski val s temperaturama koje u pojedinim regijama premašuju 40 stupnjeva Celzijevih, što je tamošnje bolnice i hitne službe stavilo pod golem pritisak.

As record-breaking heat grips parts of France, with temperatures topping 40°C, shoppers have been lining up early to snap up air conditioners and cooling fans. pic.twitter.com/80XdOZqFL0 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 26, 2026

Koliko je situacija dramatična, najbolje pokazuju brojke trgovačkih lanaca. Alexandre Bompard, izvršni direktor poznatog supermarketa Carrefour, izjavio je da je ta tvrtka u samo jednom danu ovog tjedna prodala čak 30.000 ventilatora i klima-uređaja. To je, ističe Bompard, oko 1000 puta više od prodaje koja se ostvari tijekom uobičajenog dana.

Goleme skokove bilježi i online trgovina, pa je tako internetski gigant Amazon izvijestio da se prodaja uređaja za hlađenje u Francuskoj proteklog tjedna gotovo udvostručila u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.