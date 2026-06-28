Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
oboreni rekordi

Europa gori: U Francuskoj umrlo 1000 ljudi zbog vrućina, u Njemačkoj broje utopljenike

Piše Hina, 28. lipnja 2026. @ 13:46 komentari
Toplinski val u Europi
Toplinski val u Europi Foto: Platforma X
Europljani su pretrpjeli teške uvjete tijekom toplinskog vala koji je povezan s desecima smrtnih slučajeva - oborio je toplinske rekorde, poremetio proizvodnju energije i oštetio infrastrukturu.
Najčitanije
  1. Nikola Vlašić
    Hvali Vatrene

    Srpski novinar: "To vam je Hrvatska! Igraju negledljivo, ali jedna stvar...."
  2. Luka Modrić i Nikola Vlašić
    kakav podatak!

    Kad je Nikola Vlašić zabio Luka Modrić je srušio svjetski rekord!
  3. Visoke temperature
    Svi dišu na škrge

    Meteorolog Čačić najavio kada stiže kraj toplinskog vala, a nutricionist udijelio važan savjet uslijed velikih vrućina
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Iran tvrdi da je ponovno preuzeo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem
nakon napada
Raspada se krhko primirje? Oglasio se Iran: "Bit će u potpunosti pod našom kontrolom"
Pao manji avion u Francuskoj
civilni zrakoplov
Pao avion u Francuskoj: Poginulo najmanje 11 ljudi
Vuk snimljen kako trči kroz Stubičke Toplice
upozorenje građanima
VIDEO Vuk snimljen kako trči kroz centar Stubičkih Toplica!
U Francuskoj 1000 dodatnih smrti zbog rekordnog toplinskog vala
oboreni rekordi
Europa gori: U Francuskoj umrlo 1000 ljudi zbog vrućina, u Njemačkoj broje utopljenike
Teška nesreća u Zagorju: Mladića izvukli iz gorućeg automobila, dignut helikopter. Bori se za život
bori se za život
Teška nesreća u Zagorju: Mladića izvukli iz gorućeg automobila, dignut helikopter
Potres pogodio zadarsko područje: "Čulo se kao detonacija"
zatreslo se tlo
Potres u Dalmaciji: "Mislila sam da je nešto udarilo u kuću"
Četiri osobe upucane u Massachusettsu
U SAD-u
Proslava nakon utakmice Svjetskog prvenstva završila krvavo: Četiri osobe upucane
Građani bježe od ekstremnih vrućina u prirodu: Kupališta su puna, a radnici na otvorenome suočavaju se s opasnim temperaturama
Svi dišu na škrge
Meteorolog Čačić najavio kada stiže kraj toplinskog vala, a nutricionist udijelio važan savjet uslijed velikih vrućina
Hrvatsku uzdrmao slab potres
samo jedan komentar
Hrvatsku uzdrmao slab potres
U rijetkoj nesreći lakog zrakoplova u Pekingu poginuo pilot, 13 ozlijeđenih
nesreća u Pekingu
Avion udario u neboder: Poginuo pilot, 13 osoba ozlijeđeno
Stiže vrhunac toplinskog vala: Sutra u unutrašnjosti do 37, a u Dalmaciji i do 38 stupnjeva, Meteoalarm izdao upozorenje
VREMENSKA PROGNOZA
Prženje se nastavlja, ali stiže i promjena: Pogledajte kada točno prestaje toplinski val i gdje prijeti olujno nevrijeme
Užas u Slavoniji: Muškarac nestao u jezeru, na terenu policija i ronioci
u jezeru
Nađeno tijelo muškarca koji se utopio kod Đakova
Oduzimanje generalskog čina Branimiru Glavašu 6
Oduzeta mu odlikovanja
Glavašev čin postao otvoreno pitanje: Hoće li osuđeni ratni zločinac ostati general Hrvatske vojske?
Dogradonačelnica Vinkovaca napustila HDZ, dala ostavke na sve dužnosti: "Više ne želim šutjeti" 5
Katarina Vučić
Dogradonačelnica Vinkovaca napustila HDZ, dala ostavke na sve dužnosti: "Više ne želim šutjeti"
Amerika napala Iran 5
zračni udari
Amerika izvela nove napade na Iran
SDP i Možemo!: "Plenković inflacija" posljedica dugogodišnje krive ekonomske politike 4
SDP i Možemo!
"'Plenković inflacija' je posljedica dugogodišnje krive ekonomske politike"
Nema brzog rješenja za niske otkupne cijene pšenice i ječma: Država nema novca za podmirivanje gubitaka ratara 4
KAPITULACIJA DRŽAVE
Potpuni kolaps tržišta žitarica: Izgubili smo stočni fond i kapacitete, poljoprivreda suočena s ogromnim gubicima
U Splitu se održava 15. Povorka ponosa 4
Policija sve osigurava
Povorka ponosa u Splitu, poslane snažne poruke: "Nije me mater rodila da mučin"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Građani bježe od ekstremnih vrućina u prirodu: Kupališta su puna, a radnici na otvorenome suočavaju se s opasnim temperaturama
Svi dišu na škrge
Meteorolog Čačić najavio kada stiže kraj toplinskog vala, a nutricionist udijelio važan savjet uslijed velikih vrućina
Četiri osobe upucane u Massachusettsu
U SAD-u
Proslava nakon utakmice Svjetskog prvenstva završila krvavo: Četiri osobe upucane
Hrvatsku uzdrmao slab potres
samo jedan komentar
Hrvatsku uzdrmao slab potres
show
Ana Rucner primila je Zlatnu plaketu za Ličnost godine 2:41 20
morala se pohvaliti
Prelijepa Ana Rucner otkrila radosnu vijest: "Ovo je za mene velika čast!"
Tko je partnerica Petra Sučića? Studentica Matea Rak osvojila je srce hrvatskog reprezentativca
lijepa plavuša
Tko je supruga 22-godišnjeg Petra Sučića? Samozatajna je studentica zdravstva
Mate Bulić zabrinuo fanove 2:41 18
"baš mi je žao..."
Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka"
zdravlje
Mnogi Hrvati ovo rade tijekom kupanja u jezeru, a mogu se zaraziti parazitima!
Oprez!
Mnogi Hrvati ovo rade tijekom kupanja u jezeru, a mogu se zaraziti parazitima!
Stopala i jetra: Ovaj simptom mnogi ignoriraju, a može ukazivati na cirozu
Piše liječnik
Stopala i jetra: Ovaj simptom mnogi ignoriraju, a može ukazivati na cirozu
Bol u peti: Najčešći uzrok nije petni trn, a mnogi ga ignoriraju godinama
Vrlo čest simptom
Bol u peti: Najčešći uzrok nije petni trn, a mnogi ga ignoriraju godinama
zabava
Turisticu ugrizao poskok za vrijeme planinarenja, čekala pomoć sat vremena: "Brine me boja stopala"
Traumatično iskustvo
Turisticu ugrizao poskok za vrijeme planinarenja, čekala pomoć sat vremena: "Brine me boja stopala"
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Kao muha bez glave
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Snimio kako bježi iz nebodera nakon potresa u Venezueli, prizori su zastrašujući
Čovječe…
Snimio kako bježi iz nebodera nakon potresa u Venezueli, prizori su zastrašujući
tech
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
Veliko otkriće
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
sport
Kad je Vlašić zabio Gani Luka Modrić je srušio svjetski rekord!
kakav podatak!
Kad je Nikola Vlašić zabio Luka Modrić je srušio svjetski rekord!
Srpski novinar: "To vam je Hrvatska! Igraju negledljivo, ali jedna stvar...."
Hvali Vatrene
Srpski novinar: "To vam je Hrvatska! Igraju negledljivo, ali jedna stvar...."
Uložio 1,1 milijuna dolara na utakmicu Hrvatske i Gane, evo na što se kladio
ogromna zarada
Uložio 1,1 milijuna dolara na utakmicu Hrvatske i Gane, evo na što se kladio
tv
Tajne prošlosti: Pokazali kako provode svoje slobodno vrijeme
TAJNE PROŠLOSTI
Pokazali kako provode svoje slobodno vrijeme
Tajne prošlosti: Sve je snimila – sada je u njenim rukama
TAJNE PROŠLOSTI
Sve je snimila – sada je u njenim rukama
Daleki grad: Zanimljivosti o glumcima za koje možda niste znali
DALEKI GRAD
Zanimljivosti o glumcima za koje možda niste znali
putovanja
Hrvatski Havaji: Duga pješčana plaža koja je proglašena jednom od najljepših na svijetu 7
Sakarun
Hrvatski Havaji: Duga pješčana plaža koja je proglašena jednom od najljepših na svijetu
Penicilin za ljetne vrućine: Znate li zašto Meksikanci dodaju krastavac u vodu kada se digne temperatura?
Zdravo osvježenje
Penicilin za ljetne vrućine: Znate li zašto Meksikanci dodaju ovo u vodu kada se digne temperatura?
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja 4
Tjedni jelovnik
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja
novac
Kolike su razlike u plaćama u Hrvatskoj i Srbiji?
Usporedba
Kolike su razlike u plaćama u Hrvatskoj i Srbiji?
Nakon pobune zbog privatnog tunela dugog pola kilometra, Porscheov milijarder prodaje povijesnu vilu
Kontroverzni projekt
Nakon pobune zbog privatnog tunela dugog pola kilometra, Porscheov milijarder prodaje povijesnu vilu
Općina Andrijaševci nabavila petmetarsku limuzinu vrijednu 40.000 eura
Skromno
Općina Andrijaševci nabavila petmetarsku limuzinu vrijednu 40.000 eura
lifestyle
Značenje imena koje su svojoj kćeri dali nogometaš Nikola Moro i supruga Petra
KRATKO I SLATKO
Kći Nikole More nosi predivno ime koje simbolizira novi početak i nadu
Vjenčanica Matee Sučić, supruge nogometaša Petra Sučića
DIVNA!
Petar Sučić gol je posvetio trudnoj supruzi, a mi smo se prisjetili njezine vjenčanice. Nosila je haljinu iz snova
Ulična moda Zagreb bluza koja razotkriva trbuh 2026. s 5
Tako posebna
I bluza koja razotkriva goli trbuh može izgledati jako damski, ova gospođa sa špice najbolji je dokaz
sve
Kad je Vlašić zabio Gani Luka Modrić je srušio svjetski rekord!
kakav podatak!
Kad je Nikola Vlašić zabio Luka Modrić je srušio svjetski rekord!
Srpski novinar: "To vam je Hrvatska! Igraju negledljivo, ali jedna stvar...."
Hvali Vatrene
Srpski novinar: "To vam je Hrvatska! Igraju negledljivo, ali jedna stvar...."
Uložio 1,1 milijuna dolara na utakmicu Hrvatske i Gane, evo na što se kladio
ogromna zarada
Uložio 1,1 milijuna dolara na utakmicu Hrvatske i Gane, evo na što se kladio
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene