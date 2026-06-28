Europa gori: U Francuskoj umrlo 1000 ljudi zbog vrućina, u Njemačkoj broje utopljenike

Francuska je zabilježila 1000 dodatnih smrtnih slučajeva tijekom žestokog toplinskog vala koji je zahvatio Europu, priopćila je u nedjelju agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći.

Iznoseći detalje o preliminarnom broju dodatnih smrtnih slučajeva, francuska nacionalna agencija za javno zdravstvo Sante Publique navodi da je u većini smrtnih slučajeva riječ o starijim osobama te da očekuje porast stope smrtnosti kako budu dostupne informacije o smrtnim slučajevima u ustanovama za njegu i domovima.

Znanstvenici su rekli da je toplinski val, koji je počeo 20. lipnja, bio najgori zabilježen u Europi, gdje se klima mijenja brže od globalnog prosjeka.

Toplinski val pomiče se prema istoku. No, dok je francuska meteorološka agencija izjavila da su ekstremne vrućine popustile u većem dijelu zemlje, neka područja na sjeveroistoku još su uvijek pod upozorenjem na toplinski val.

Ministrica zdravstva Stephanie Rist izjavila je za La Tribune da bi utjecaj toplinskog vala mogao trajati i do 10 dana nakon što se vrijeme smiri. "Epizoda nije završena", rekla je.

Većina smrtnih slučajeva odnosi se na osobe starije od 65 godina, premda su zdravstveni učinci ekstremnih vrućina utjecali na sve kategorije stanovništva, navodi Sante Publique.

Više mrtvih i u Njemačkoj

Najmanje sedam ljudi utopilo se tijekom vikenda u rijekama i jezerima u Njemačkoj, izvijestila je u nedjelju policija, dodajući da su ondje pokušali pronaći osvježenje usred toplinskog vala.

Dvije su osobe smrtno stradale u subotu u Berlinu u odvojenim nesrećama, priopćila je policija.

U jednom je incidentu grupa prijatelja koja je plovila gumenim čamcem pronašla muškarca bez svijesti u subotu poslijepodne u Jungfernheideteichu, umjetnom jezeru u javnom parku zapadnog Berlina. 42-godišnjak je odmah izvučen iz vode i pokušalo ga se oživjeti, no hitne službe kasnije su potvrdile njegovu smrt na mjestu događaja.

U drugom incidentu u Tempelhofer Hafenu, berlinskoj gradskoj luci, pronađeno je tijelo 51-godišnjeg muškarca kako pluta na površini vode. Vatrogasci su ga izvukli, ali su mogli samo ustanoviti i potvrditi njegovu smrt, priopćila je policija.

U priopćenju stoji i da se u subotu utopio 27-godišnji muškarac u rijeci Neckar blizu jugozapadnog grada Heidelberga, dok je 30-godišnji muškarac umro u jezeru nedaleko od Mannheima.

Prijavljen je i nestanak djeteta u kanalu Rajna-Herne u zapadnoj Njemačkoj. U središnjoj saveznoj državi Hessen iz jezera blizu Frankfurta izvučeno je tijelo 40-godišnjeg muškarca. U izvještaju stoji i da je u petak umro 45-godišnji muškarac nakon što je izvučen iz jezera blizu Dortmunda, dok je osmogodišnjak pronađen mrtav nakon pretrage jezera blizu Hannovera.

Iz Bodenskog jezera, koje se nalazi na njemačkoj granici sa Švicarskom i Austrijom u petak su izvučena tijela dvojice starijih plivača. Navodno su prethodni dan skočili u vodu iz unajmljenog broda i nestali.

Njemačku već nekoliko dana pogađa ekstremna vrućina s temperaturama koje na mnogim mjestima dosežu ili prelaze 40 Celzijevih stupnjeva.