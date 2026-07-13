VIDEO Dramatično stanje kod Pariza! Ljudi evakuirani, vatra je pred kućama: Otkriveno što je izazvalo požar

Oko 400 vatrogasaca u ponedjeljak gasi veliki šumski požar u poznatoj šumi Fontainebleau, južno od Pariza.

Požar je izbio kasno u nedjelju u blizini autoceste i dosad je uništio 800 hektara šume, priopćile su vlasti.

U gašenje su uključena i dva kanadera koja zahvaćaju vodu iz rijeke Seine, priopćili su iz departmana Seine-et-Marne.

🔥FEU DE FONTAINEBLEAU

Les canadairs sont en action du côté de Chartrettes (Seine et Marne) en prenant de l’eau de la Seine pour tenter d’éteindre le feu de forêt de Fontainebleau. Un spectacle impressionnant et historique sur le département !



🎥 Deborah Lévêque @MeteoNordParis pic.twitter.com/HQnm5831K0 — Météo Nord Parisien 🌪⚡️🌈☀️ (@MeteoNordParis) July 13, 2026

Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez tijekom obilaska požarišta izjavio je da postoji mogućnost da je požar podmetnut. Rekao je da više odvojenih žarišta unutar radijusa od samo tisuću metara upućuje na moguće podmetanje požara te da je žandarmerija pokrenula istragu.

ALERTE - Les autorités font état d'un incendie d'une ampleur "exceptionnelle" en cours au sud de Paris. La forêt de #Fontainebleau est en feu, avec d'ores et déjà plus 300 hectares brulés en Seine-et-Marne. Pour la première fois en Île-de-France, des avions bombardiers ont été… pic.twitter.com/YSbHJQv8XI — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 12, 2026

Šuma Fontainebleau, u kojoj se nalazi povijesni dvorac Chateau de Fontainebleau, jedno je od najvećih neprekinutih šumskih područja u zapadnoj Europi.

Više od tisuću stanovnika i turista evakuirano je, rekao je za televiziju BFM gradonačelnik mjesta Le Vaudoue. Opisao je "zid plamena" koji se brzo širio i stigao do prvih kuća na rubu naselja.

Glasnogovornica francuske vlade Maud Bregeon nazvala je situaciju "izvanrednom", rekavši da su u gašenje požara uključeni svi raspoloživi resursi. Dodala je da su šumski požari takvih razmjera rijetki u sjevernoj Francuskoj.

🇫🇷 La forêt de #Fontainebleau est en proie à un important #incendie qui a déjà détruit quelque 800 hectares de bois.



➡️ Deux avions bombardiers ont été envoyés pour aider à contenir le feu, une première en Île-de-France pic.twitter.com/dspH3LKVQV — FRANCE 24 Français (@France24_fr) July 13, 2026

Vatrogasci se bore i s požarima u drugim dijelovima Francuske, dok treći ovogodišnji toplinski val pogoduje sušnim uvjetima i visokim temperaturama.

Francuska nacionalna meteorološka služba Meteo-France početkom tjedna stavila je 37 departmana pod najviši, crveni stupanj upozorenja zbog vrućine.