Iz Grada i Vodovoda poslali važan apel građanima: "Raspoložive zalihe postupno se smanjuju..."

Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i nepovoljnih hidroloških prilika na riječkom području, Grad Rijeka i Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija pozivaju građane, gospodarstvo, turistički sektor i sve korisnike na odgovorno i racionalno korištenje vode.

Iako je vodoopskrba trenutačno stabilna te su osigurane dostatne količine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju, raspoložive zalihe vode postupno se smanjuju, a vodoopskrbni sustav izložen je povećanom opterećenju. Stoga se preventivno poziva na dobrovoljnu štednju vode kako bi se očuvala stabilnost vodoopskrbe tijekom ostatka ljeta, navodi Grad Rijeka i ViK.

Ovogodišnje hidrološke prilike znatno su nepovoljnije od uobičajenih. Nakon obilnog početka godine uslijedili su izrazito sušni proljetni mjeseci, a količina oborina tijekom svibnja, lipnja i srpnja nije bila dovoljna za značajnije obnavljanje podzemnih vodnih zaliha. Zbog toga se riječki vodoopskrbni sustav dulje nego inače oslanja na crpljenje vode iz priobalnih izvorišta.

Unatoč tome, razloga za zabrinutost nema. U ovom trenutku nema potrebe za uvođenjem ograničenja korištenja vode niti za redukcijama u vodoopskrbi. Međutim, nastavak sušnog razdoblja i najave iznadprosječno visokih temperatura zahtijevaju odgovorno korištenje raspoloživih vodnih resursa, stoji u priopćenju za javnost.

Građanima se preporučuje da ne zalijevaju travnjake i ukrasne zelene površine pitkom vodom, odgode pranje automobila, plovila, terasa i drugih vanjskih površina, odgode punjenje i dopunjavanje bazena, da provjere i otklone eventualna propuštanja na internim vodovodnim instalacijama te da perilice rublja i posuđa koriste tek kada su potpuno pune te vodu općenito koriste štedljivo u kućanstvima. Poslovnim subjektima i turističkim objektima preporučuje se racionalna potrošnja vode, redovita kontrola instalacija te primjena mjera za smanjenje nepotrebne potrošnje.

Cilj svih tih preporuka je smanjiti ukupnu dnevnu potrošnju vode za 10 do 15 posto, istaknuto je.