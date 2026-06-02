Vraća se El Niño i bit će snažan: "Svijet ovo mora tretirati kao hitno upozorenje"

Meteorološka agencija Ujedinjenih naroda u utorak je prognozirala umjeren do moguće jak El Niño koji bi mogao dovesti do viših temperatura u svijetu i povećati rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta u nadolazećim mjesecima.

El Niño je periodično zagrijavanje temperature površine mora u središnjem i istočnom Tihom oceanu, koje obično traje između devet i 12 mjeseci, prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (WMO).

Organizacija je rekla da tople oceanske vode potiču razvoj El Niña, predvidjevši iznadprosječne temperature u većini dijelova svijeta od lipnja do kolovoza ove godine. WMO je rekao da će El Niño vjerojatno trajati do studenog.

"Moramo se pripremiti za potencijalno jak El Niño koji će pogoršati sušu, ali i obilne kiše te povećati rizik od toplinskih valova i na kopnu i u oceanima", rekla je glavna tajnica WMO-a Andrea Celeste Saulo.

Dodala je da je prethodni El Niño, iz 2023. na 2024. pridonio tome da 2024. bude najtoplija godina u povijesti mjerenja. Uočena je promjena u ekvatorijalnom Pacifiku, gdje je naglo porasla temperatura površine mora od kraja travnja do sredine svibnja, što sugerira da se razvijaju uvjeti El Niña, priopćio je WMO.

Iz WMO-a su još dodali da su primijećeni neobično topli uvjeti ispod površine tropskog Pacifika, gdje su temperature prešle šest stupnjeva Celzija iznad prosjeka, stvarajući rezervoar topline koji potiče zagrijavanje površine.

Poznato je da takav obrazac remeti regionalne klime jer potencijalno donosi pojačane oborine na jug Južne Amerike, jug Sjedinjenih Država, dijelove Afričkog roga i središnju Aziju, a istovremeno uzrokuje sušu u Australiji, središnjoj Americi, Indoneziji i dijelovima južne Azije. Također može imati učinak zagrijavanja na svjetsku klimu i potaknuti uragane u središnjem i istočnom Tihom oceanu, priopćio je WMO.

"Svijet to mora tretirati kao hitno klimatsko upozorenje, što ono i jest. Uvjeti El Niña dolit će ulje na vatru u kojoj svijet već gori", rekao je glavni tajnik UN-a António Guterres, pozivajući na prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije.

Iako nema dokaza da klimatske promjene povećavaju učestalost ili intenzitet El Niña, one mogu pogoršati povezane utjecaje poput ekstremnih toplinskih valova i obilnih kiša, prema WMO-u.