Belgijska premijerka Sophie Wilmes na Twitteru je objavila fotografiju sebe i luksemburškog premijera Xaviera Bettela ispred poznate prodavaonice krumpirića Maison Antoine.Belgijanci se ponose svojom kulturom pomfrita, a uz pivo ga smatraju jednim od svojih najpoznatijih prehrambenih tradicija.

Europski čelnici nastavljaju u subotu u Bruxellesu maratonske razgovore o budućem proračunu i pomoći gospodarstvima pogođenima koronavirusom, a četvero njih odlučilo je predahnuti i utješiti se pomfritom.

Pomfrit je toliko često jelo u Belgiji da su poslovnice s brzom prehranom koje ga prodaju ostale otvorene tijekom cijele karantene uvedene radi koronavirusa.

Short break over mid-#EUCO marathon for informal talks over #belgian fries. #Malta PM @RobertAbela_MT w/ @Xavier_Bettel, @Sophie_Wilmes & @ratasjuri

Discussions to resume soon... pic.twitter.com/FHcwp4VBl6