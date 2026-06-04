Dramatična potjera u Istri: Mladi Nijemci bježali policiji pa se zaletjeli i udarili u njihov auto

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Piše Hina, 04. lipnja 2026. @ 11:31 komentari
Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Foto: Damir Krajac/Cropix
U sudaru je oštećeno policijsko vozilo, ali i teretno vozilo koje se nalazilo u neposrednoj blizini.
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