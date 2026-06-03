Nakratko se vraća sunce, a onda stiže novo naoblačenje: Meteorolog otkrio detalje

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Piše DNEVNIK.hr, 03. lipnja 2026. @ 20:39 komentari
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Promjenjivo vrijeme Foto: Getty Images
Kakvo nas vrijeme očekuje u četvrtak te u ostatku tjedna, donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.
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