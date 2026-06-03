Nakratko se vraća sunce, a onda stiže novo naoblačenje: Meteorolog otkrio detalje

Atmosferska fronta s kojom su stigli kišni i grmljavinski oblaci u noći na četvrtak će odmicati na istok, pa će posvuda biti dosta sunca. No prema Alpama već se premješta novi poremećaj s vlažnim oceanskim zrakom, koji će u naše krajeve stići u petak. U nedjelju i ponedjeljak prolazno stabilnije.



U četvrtak u noći i ujutro još na krajnjem jugu i istoku zemlje oblačnije mjestimice uz moguću kišu ili poneki pljusak. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje i magla, zatim pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, u istočnim predjelima sjeverozapadnjak, a na Jadranu ujutro prolazno bura. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na Jadranu od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab. Poslijepodne ugodno toplo uz najvišu temperaturu oko 25 stupnjeva.



U istočnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. Poslijepodne od 24 do 26 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano ponegdje uz umjerenu naoblaku. Poslijepodne vjetar većinom slab, a navečer će na Jadranu zapuhati slabo do umjereno jugo i oštro. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 22 do 24, a na Jadranu do 27 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano, a vjetar slab do umjeren. Posvuda vrlo toplo oko 25 ili 26 stupnjeva.



Temperatura mora postupno raste, i ponegdje već doseže ljetna 24 stupnja. Sunce je u podne sve bliže zenitu što se ogleda i u jakom UV zračenju - na što ukazuje i većinom vrlo visok UV indeks opasnosti. Stoga oprez.

Vrijeme idućih dana

U petak u unutrašnjosti naoblačenje, mjestimice kiša te lokalni pljuskovi i grmljavina. U subotu smanjenje naoblake, ali još ponegdje može biti malo kiše, u početku uglavnom na istoku, a poslijepodne u gorju. U nedjelju većinom suho i sunčano. U petak prolazno će zapuhati umjeren sjeverac. Prema nedjelji sve toplije.



U petak uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice kiša te lokalni pljuskovi i grmljavina, a prema jugu Dalmacije pretežno sunčano. U subotu i osobito u nedjelju pretežno sunčano, premda u subotu u zaleđu može biti malo kiše. U petak će zapuhati umjereno jugo, zatim slaba i umjerena bura, a u nedjelju sjeverozapadnjak. Postupno sve toplije.



Za vikend će, dakle, prevladavati sunčano s najviše sunca i topline u nedjelju, a u subotu prema istoku i unutrašnjosti Dalmacije još može biti malo kiše.