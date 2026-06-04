Srušio se mali avion kod Medulina! Poginulo više osoba

Manji avion pao je u četvrtak na području Medulina.

Kako neslužbeno doznajemo s terena u nesreći je smrtno stradalo nekoliko osoba. Neslužbeno se doznaje kako je riječ o četvero poginulih dok se za dvije osobe još traga.

Navodno, iako to još nije potvrđeno, radi se o stranim državljanima koji su letjeli prema Puli. Avion se, za sada još nepoznatog razloga, srušio na području Medulina.

Istarska policija u 11:18 dobila je dojavu o padu aviona manjih dimenzija na području Campanoža (nedaleko od aerodroma Medulin.

Sve hitne službe (policija, hitna pomoć i vatrogasci) su na terenu i poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti.