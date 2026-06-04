Brutalan sukob na parkiralištu: Jednog držali, dvojica ga tukla, a onda je stigao automobil

Zagrebačka policija prijavila je četiri osobe zbog niza kaznenih djela povezanih s incidentom koji se početkom tjedna dogodio na parkiralištu trgovačkog centra na Radničkoj cesti.

Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeni su 41-godišnjak, 19-godišnjak, jedan maloljetnik i 24-godišnjak. Policija sumnja da su 41-godišnjak, 19-godišnjak i maloljetnik počinili kazneno djelo nasilničkog ponašanja na štetu 21-godišnjaka, dok se 41-godišnjaka dodatno tereti i za prijetnju. Istodobno, 24-godišnjak je osumnjičen za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom.

Prema policijskim navodima, 41-godišnjak se 1. lipnja u poslijepodnevnim satima sastao sa svojim 21-godišnjim članom obitelji na parkiralištu trgovine na Radničkoj cesti kako bi riješili ranije nesuglasice.

Tijekom susreta navodno je najprije verbalno, a potom i metalnim predmetom prijetio 21-godišnjaku da će ga usmrtiti, zbog čega se mladić uplašio za vlastiti život. Daljnju eskalaciju navodno je spriječio 24-godišnji član obitelji oštećenog koji je stigao na mjesto događaja.

Nedugo nakon toga na parkiralište su došli 19-godišnjak i maloljetnik. Policija sumnja da su zajedno s 41-godišnjakom fizički napali 21-godišnjaka. Prema istrazi, 41-godišnjak ga je držao dok su ga druga dvojica osumnjičenih udarala rukama po glavi i tijelu, čime su ga, kako navodi policija, doveli u ponižavajući položaj na javnom mjestu.

Incident je potom dodatno eskalirao. Sumnja se da je 24-godišnjak sjeo u svoj Peugeot te namjerno udario u Ford u kojem su se nalazili 19-godišnjak i 37-godišnjakinja, dovodeći ih pritom u opasnost.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv sve četvorice osumnjičenih podnesene su kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a predani su i pritvorskom nadzorniku.