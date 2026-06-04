Oglasio se Vučić nakon dramatičnih upozorenja, evo što je poručio

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da ga ne plaše prijetnje koje su se pojavile uoči njegova planiranog puta u Crnu Goru, nakon što mu je Sigurnosno-obavještajna agencija (BIA) preporučila da zbog sigurnosnih razloga ne putuje na summit Europske političke zajednice u Tivtu.

Vučić se oglasio na društvenim mrežama objavivši fotografiju s natpisom "Skini Vučiću glavu", poručivši da ga takve prijetnje neće pokolebati.

"Niti sam se uplašio, niti me fasciniraju prijetnje. Jedino o čemu brinem je kako da naš narod bolje živi i kako da Srbija bude još uspješnija", napisao je na Instagramu.

Sigurnosno-obavještajna agencija Srbije ranije je priopćila da je predsjedniku službeno savjetovala da ne putuje u Crnu Goru zbog, kako navode, visokog sigurnosnog rizika.

"Zbog neprijateljskog djelovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori, Sigurnosno-obavještajna agencija službeno je savjetovala predsjedniku Republike Srbije da ne putuje u Crnu Goru. Prema našim operativnim saznanjima, Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, nalazi se u Crnoj Gori", navodi se u priopćenju BIA-e.

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Radoje Zvicer slovi za jednog od najtraženijih ljudi na Balkanu i vođu kavačkog kriminalnog klana, koji se godinama povezuje s organiziranim kriminalom i nizom obračuna u regiji.

Vučić je trebao sudjelovati na samitu Europske političke zajednice u Tivtu, jednom od najvećih međunarodnih političkih skupova u Europi, koji okuplja čelnike europskih država i institucija.

Uoči početka summita, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore poručilo je da će svim sudionicima osigurati najvišu razinu sigurnosti, dok je crnogorska policija izvijestila da su sigurnosne mjere u cijeloj zemlji podignute na najvišu razinu.