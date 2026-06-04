Procurilo tko su Srbi vraćeni s granice i kada je počelo ubacivanje "Vučićevih batinaša"

Nakon što je u srijedu gotovo 90 državljana Srbije vraćeno istim čarter-letom kojim su iz Beograda doputovali u Tivat, zbog sumnje da je riječ o sigurnosno interesantnim osobama s kaznenim dosjeima, istraživanje crnogorskih medija pokazuje da je njihov dolazak pripreman najmanje 24 sata ranije.

Prema navodima Vijesti, četvorica državljana Srbije ušla su u utorak u Crnu Goru kako bi osigurala smještaj u prestižnim tivatskim hotelima za dio skupine koja je dan kasnije protjerana iz zemlje zbog prijetnje nacionalnoj sigurnosti.

Crnogorske sigurnosne službe priopćile su da su među putnicima bile osobe koje su sudjelovale na javnim okupljanjima visokog sigurnosnog rizika te da su neki od njih evidentirani zbog kaznenih djela i prekršaja s elementima nasilja. Putnici po dolasku nisu željeli odgovoriti policiji zbog čega su doputovali u Crnu Goru.

Predmeti oduzeti skupini koja je vraćena iz Crne Gore u Beograd Foto: screenshot/Platforma X

Uprava policije i Agencija za nacionalnu sigurnost oduzele su skupini transparente s porukom SNS-a "Srbija pobeđuje", uređaj za komunikaciju na daljinu i pomorsku radiostanicu pronađene u zrakoplovu, dok su zaplijenjena i dva autobusa srpskih registarskih oznaka za koja se sumnja da su bila namijenjena prijevozu putnika. Izvor iz policije rekao je za Vijesti da je let iz Beograda bio pod nadzorom zbog "sumnji na hibridno djelovanje".

Zamisli da ideš u Crnu Goru na summit cijele Europe, ali pošto je genocidna tvorevina Srbija pod Vučićem bolesna u mozak, ovo je sasvim normlano to za pleme. Dobro je što je Europa otkrila Vučićeve pse a Crna Gora se kao ozbiljna država pobrinula za njih. https://t.co/4vS4ElBLL6 — GLOBAL (@GlobalPatriaX) June 3, 2026

Mnoge od putnika srpski mediji, oporbeni političari, aktivisti i studenti godinama povezuju sa Srpskom naprednom strankom i predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Među njima su i osobe koje se dovode u vezu s razbijanjem studentskih prosvjeda, incidentima na sportskim događajima, organizacijom kontraprosvjeda i drugim aktivnostima u korist vladajuće stranke.

Tko su putnici?

Među deportiranima je bio Dalibor Stanojević, poznat pod nadimkom Boske, kojeg su srpski mediji ranije povezivali s napadima na prosvjednike tijekom studentskih demonstracija. Stanojević, koji godinama radi kao zaštitar na beogradskim splavovima, spominjan je u medijima nakon što je tijekom velikih studentskih prosvjeda navodno metalnom sajlom nasrnuo na okupljene građane.

Protjeran je i Aleksandar Janković, poznatiji kao Aca Hari, za kojeg su srpski mediji pisali da se tijekom EuroBasketa u Rigi fizički obračunavao s navijačima Srbije koji su podržavali studentski pokret. Aktivisti su ga opisivali kao "batinaša u službi SNS-a", a povezivan je i s grupom koja je čuvala transparente s crvenim srednjim prstom postavljene u Beogradu početkom 2025. godine.

Dalje od aerodromske zgrade u Tivtu nije mogao ni Nemanja Narači, službenik Ministarstva unutarnjih poslova Srbije, kojeg su mediji povezivali s ekipom kriminalca Miljana Hofmana Vidovića. Naračiju se sudi zbog incidenta tijekom prosvjeda "Zastani Srbijo" u Novom Sadu u prosincu 2024., kada su četvorica muškaraca automobilom prošla kroz građane koji su blokirali raskrižje, a zatim se vratila kako bi se fizički obračunala s okupljenima.

Ulazak u Crnu Goru zabranjen je i Stefanu Kojoviću, za kojeg srpski mediji navode da je bio jedan od aktivista SNS-a koji su tijekom prosvjeda napadali studente bejzbolskom palicom. Kojović je optužen da je studentici u Novom Sadu slomio čeljust, a nakon što je bio u pritvoru, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić javno je tražio njegovo pomilovanje.

Među putnicima su bili i Slaviša Kamenović, Ognjen Ristivojević, Nenad Jaćimovski, Aleksandar Ćirić te Nenad i Luka Sinđelić, koje studentske organizacije, građanski aktivisti i oporba u Srbiji optužuju za napade na građane i studente na više skupova diljem zemlje.

Na popisu putnika našli su se i Janko Kerekeš, bodybuilder iz Novog Sada, te Vukašin Vakirević, kickboksač iz Beograda.

Incident se dogodio uoči samita Europska unija - Zapadni Balkan koji se održava u Tivtu i na kojem se očekuje dolazak brojnih europskih čelnika.