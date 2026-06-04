Srbi u zračnoj luci odvajali Crnogorce i oduzeli im putovnice: "Odvodili su nas u posebne prostorije"

Oko 30 crnogorskih državljana zadržano je u srijedu u zračnoj luci u Beogradu, nakon što su nešto više od sat vremena poslije ponoći izašli iz zrakoplova koji je stigao iz Podgorice nakon višesatnog kašnjenja. Sve se dogodilo nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulaz u zemlju građanima Srbije koji su čarter letom doputovali u Tivat

Prema informacijama koje su prenijeli listu Vijesti, uredniku portala Vijesti Dušanu Cicmilu i njegovu pravnom zastupniku, odvjetniku Miroju Jovanoviću, i drugim putnicima, isključivo muškarcima s crnogorskim dokumentima, oduzimane su putovnice te su odvođeni u posebnu prostoriju, bez ikakva objašnjenja zašto im je ograničeno kretanje.

Prema saznanjima lista, 28 putnika odvedeno je u posebnu prostoriju, gdje se već nalazilo nekoliko crnogorskih državljana koji su doputovali iz Barcelone. Pozivali su ih po petoricu i premještali u drugu prostoriju, navodno zbog dodatnih provjera.

Pročitajte i ovo protjerani iz zemlje Procurilo tko su "Vučićevi batinaši" kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru i što su planirali raditi

Gotovo istodobno, kada je redakcija kontaktirala Cicmila, koji je potvrdio informacije o izdvajanju putnika na dodatnu kontrolu, jedna putnica prenijela je novinarki da se na letu nalazio i odvjetnik Miroje Jovanović, kojega je novinar Vijesti potom nazvao kako bi mu pružio pravnu pomoć.

"Nešto oko dva sata poslije ponoći nazvao me novinar Vijesti Dušan Cicmil i obavijestio da je i on izdvojen na dodatnu kontrolu, a da mu nije rečeno zbog čega. Zamolio sam ga da najavi dolazak odvjetnika, ali mu je rečeno da ne mogu ući u dio za graničnu kontrolu. Vratio sam se do tog dijela, pokazao policajcu odvjetničku iskaznicu i zatražio da razgovaram sa svojim klijentom. Kada mi je rečeno da ne mogu proći, tražio sam da pozovu voditelja smjene, a zatim sam nazvao dežurnog državnog odvjetnika kako bi mi objasnili zašto ograničavaju kretanje mom klijentu i drugim putnicima. Bez ikakva objašnjenja, nakon desetak minuta putnici su počeli izlaziti", ispričao je Jovanović.

Odvjetnik je naglasio da je i prije nego što ga je Cicmil nazvao, prolazeći kroz izlaz, pitao policajce zašto izdvajaju samo muškarce s crnogorskim dokumentima te da mu je rečeno kako imaju neku "dojavu".

"Poanta je potvrđena time što su ih odmah pustili. Da je dojava bila relevantna, imali su šest sati, koliko je let kasnio, da provjere svakoga s popisa putnika. Očito su pokušali napraviti istu priču kao u Tivatu", rekao je Jovanović.

Pročitajte i ovo samit eu-a Sigurnosna agencija upozorila Vučića da ne putuje Crnu Goru: "Imamo informacije da se tamo nalazi vođa..."

Cicmil je rekao za Vijesti da su mu crnogorski državljani koji su u Beograd stigli iz Barcelone ispričali kako je njihov let prvotno bio planiran za Podgoricu, ali su preusmjereni najprije prema zračnoj luci u Prištini, gdje nisu mogli sletjeti, zbog čega su na kraju završili u glavnom gradu Srbije.