Interventna zaustavila automobil na A1, a zbog onog što su pronašli odmah su uhitili dvojicu muškaraca

Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom i 25-godišnjakom osumnjičenima za kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, nakon što su ih u srijedu oko ponoći uhvatili na autocesti A1 kod Skradina.

Prema navodima policije, interventna jedinica zaustavila je automobil šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 30-godišnjak, dok se na suvozačevu mjestu nalazio 25-godišnjak. Vozač je odmah nakon zaustavljanja pokušao pobjeći vožnjom unatrag, no policajci su ga spriječili.

Tijekom postupanja 30-godišnjak je policiji dragovoljno predao mrvilicu i manju količinu marihuane, dok je 25-godišnjak predao pet paketića amfetamina ukupne težine 251.85 grama.

Obojica su uhićena i privedena na kriminalističko istraživanje. Na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku policija je potom pretražila automobil te pronašla još jednu vrećicu s amfetaminom težine 5,21 gram.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv dvojice osumnjičenika podnesena je kaznena prijava te su predani pritvorskom nadzorniku.

Policija navodi da je riječ o osobama protiv kojih je i ranijih godina postupala te ih kazneno prijavljivala.