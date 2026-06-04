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Donald Trump doživio težak politički udarac: "Vrijeme je da se ovo okonča"

Piše Hina, 04. lipnja 2026. @ 07:28 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Getty Images via AFP
Tri prethodne rezolucije su bile odbijene u Zastupničkom domu, no svaki put sa sve manjom razlikom glasova.
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