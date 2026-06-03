Drama na nebu: Izraelskom zrakoplovu zabranjeno slijetanje u Ljubljanu, završio u Zagrebu

Izraelska zrakoplovna kompanija Israir objavila je da je jednom od njezinih zrakoplova odbijeno slijetanje u Ljubljanu te da je let preusmjeren u Zagreb. Tvrtka tvrdi da su odluku donijele slovenske vlasti te da je ona bila politički motivirana.

Prema priopćenju kompanije, zrakoplov je trebao sletjeti u slovensku prijestolnicu, no nije dobio odobrenje za slijetanje te je morao nastaviti put prema Hrvatskoj. Iz Israira navode kako smatraju da je takva odluka u suprotnosti sa zrakoplovnim sporazumima i europskim propisima.

Izvršni direktor Israira Uri Sirkis izjavio je da su u rješavanje situacije bile uključene izraelske institucije, uključujući Ministarstvo vanjskih poslova i Upravu civilnog zrakoplovstva, no unatoč pokušajima nije pronađeno rješenje koje bi omogućilo nastavak leta prema planu.

Incident dolazi u trenutku kada su odnosi između slovenske vlade i izraelske zrakoplovne kompanije pod povećalom javnosti. Slovenske vlasti već mjesecima provode reviziju dozvola i sigurnosnih procedura vezanih za letove Israira između Tel Aviva i Ljubljane, a pitanje rada izraelskog prijevoznika izazvalo je i političke prijepore u Sloveniji, piše Jerusalem Post.

Zasad nije poznato hoće li incident utjecati na buduće letove Israira prema Sloveniji niti hoće li slovenske vlasti službeno komentirati navode izraelske kompanije.