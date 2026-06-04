Drama kod Oliba: Nasukali se talijanski nautičari, pomoć stigla usred noći

Petero talijanskih državljana spašeno je nakon što se njihova brodica nasukala u uvali Slatinica uz obalu otoka Oliba, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Dojava o pomorskoj nesreći zaprimljena je u srijedu oko 21:30 u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), posredstvom Županijskog centra 112.

O događaju je odmah obaviještena Lučka kapetanija Zadar, čiji su službenici isplovili prema mjestu nesreće.

U razgovoru s voditeljem brodice utvrđeno je da se na plovilu nalazilo ukupno pet osoba, svi državljani Italije. Nitko od članova posade nije ozlijeđen niti je bio životno ugrožen.

Budući da nije bilo potrebe za hitnim spašavanjem, o događaju je obaviještena charter tvrtka u čijem je vlasništvu brodica kako bi organizirala komercijalnu pomoć pri odsukavanju i tegljenju plovila.

Dolaskom na mjesto događaja službenici Lučke kapetanije potvrdili su da među posadom nema ozlijeđenih osoba. Preliminarnim očevidom utvrđeno je da je brodica ostala nasukana u plićaku, a nije zabilježeno ni onečišćenje mora ili morskog okoliša.

Brodica je uspješno odsukana nešto iza ponoći, u 00:40, nakon čega su je djelatnici specijalizirane tvrtke uzeli u tegalj i prevezli do sigurnog veza u luci Gaženica.