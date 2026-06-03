Župan Posavec proglašen krivim za primanje mita

Međimurski župan Matija Posavec u srijedu je na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno proglašen krivim za primanje mita, čime je okončan petogodišnji istražni i sudski postupak koji je protiv njega vodio Uskok.

Dobio je godinu i osam mjeseci zatvora, a od toga 11 mjeseci uvjetno, devet mjeseci zatvora. Također mu se oduzima imovinska korist od 1.327 eura (10.000 kn).

Presuda je izrečena upravo 3. lipnja, na datum kada je prije 13 godina Posavec započeo svoj prvi mandat na čelu Međimurske županije. Predsjednik sudskog vijeća objavio prvostupanjsku, nepravomoćnu presudu protiv Posavca, Josipa Kobala i Milorada Novkovića.

Sud je Posavca proglasio krivim po prvoj točki optužnice, a to se odnosi na primanje mita od Josipa Kobala. Prema optužnici Uskoka, Posavec je primio 10.000 kuna kako bi, koristeći svoj položaj župana, utjecao na zapošljavanje nećakinje svoje poznanice u županijskom Odsjeku za imovinsko-pravne poslove.

Kobal je osuđen na 15 mjeseci zatvora. Od toga će 7 mjeseci odslužiti bezuvjetno, dok se ostatak kazne zamjenjuje uvjetom na 3 godine. Posavec i Novković oslobođeni su optužbi za nezakonito zapošljavanje.

Današnja presuda nije pravomoćna te stranke u postupku imaju pravo žalbe.

Tijekom svibanjskih ročišta, Posavec je negirao krivnju i tvrdio da nema elemenata kaznenog djela, iako je nakon uhićenja 2021. godine podnio ostavku no potom je pobijedio na izvanrednim izborima i ponovno se vratio na tu dužnost. Tijekom suđenja tužiteljstvo je pustilo tajne snimke na kojima se čuje dogovor, dok je obrana tvrdila da su snimke izvučene iz konteksta.