Ukrajina otkrila kojim to "tajnim oružjem" radi kaos ruskoj opskrbi na ključnoj autocesti na okupiranom jugu zemlje

Daleko od prve crte bojišta, malo poznata ukrajinska bespilotna letjelica koristi se za napade na rusku vojnu logistiku u okupiranoj južnoj Ukrajini. Novo objavljene snimke otkrile su više detalja o rom dronu, kojeg Ukrajinci nazivaju Morrigan.

Ukrajinska 412. brigada Nemesis, iz ukrajinskih Snaga bespilotnih sustava, u subotu je objavila snimke Morrigana prije polijetanja. Uz odobrenje proizvođača, brigada je tu, u Ukrajini proizvedenu bespilotnu letjelicu s fiksnim krilima opisala kao "tajno oružje" namijenjeno djelovanju iza neprijateljskih linija, prenosi portal Business Insider.

Snimke prikazuju letjelicu dugu otprilike 1,2 do 1,5 metra, sa zakošenim krilima, dva repna stabilizatora i motorom s propelerom na nosu. Čini se da se lansira s tračnice ili platforme za katapultiranje.

Morrigan pripada novoj skupini ukrajinskih bespilotnih letjelica srednjeg dometa koje se sve češće koriste, a djeluju na ciljevima udaljenima 20 do 300 kilometara iza bojišnice.

Brigada Nemesis navodi da je Morrigan korišten protiv ruskih logističkih vozila koja se kreću autocestom R280 "Novorossija". "Ta letjelica već je djelovala na Krimu u nekoliko navrata i uništila ključne ruske protuzračne i potporne ciljeve. Sada provodi logistički lov od Mariupolja do Krima", priopćila je brigada Nemesis.

Ruta se proteže od Rostova na Donu do Krima kroz okupirani ukrajinski teritorij, uključujući Mariupolj i Melitopolj. Brigada je nedavno izvijestila o napadima na konvoje goriva i opskrbe, tvrdeći da su uništeni "deseci" kamiona i benzinskih postaja.

Proruske vlasti priopćile su da se pripremaju alternativne rute nakon pojačanih napada od sredine svibnja. Agencija TASS izvijestila je o najmanje pet napada na navedenu cestu prošlog tjedna. Dana 21. svibnja ruski guverner okupiranog dijela hersonske pokrajine, Vladimir Saldo, privremeno je ograničio promet za civile na dijelu te rute.