Zatvorili strane radnike u auto pa ih žive zapalili: "To je mafija učinila"

Talijanska policija uhitila je dvojicu pakistanskih državljana zbog ubojstva četvorice poljoprivrednih radnika, trojice Afganistanaca i jednog Pakistanca, čija su tijela pronađena u izgorjelom automobilu na jugu Italije, izvijestili su u utorak talijanski mediji.

Jedan Afganistanac, kojeg citiraju talijanski mediji, rekao je da je preživio napad tako što je razbio prozor i pobjegao. Ispričao je da su uhićeni Pakistanci njemu i ostalim radnicima prijetili noževima i vatrenim oružjem te ih prisiljavali na rad bez plaće.

Snimke nadzornih kamera s benzinske postaje pokazale su dvije osobe kako izvana blokiraju vrata kombija i ubacuju tekućinu u unutrašnjost vozila. Na snimkama se vidi kako izbija požar, nakon čega dvije osobe bježe s mjesta događaja.

Vatrogasci su nakon gašenja požara pronašli tijela u vozilu. "Ovo je definitivno ubojstvo, samo još moramo utvrditi sve detalje", izjavio je za Corriere lokalni šef policije Antonio Borelli.

List navodi da se posljednjih mjeseci na tom području dogodilo 14 slučajeva paljenja automobila i kombija u kojima su bili Pakistanci. Riječ je o području u kojem postoje napetosti među migrantima zbog raspodjele poljoprivrednih poslova, dozvola boravka i smještaja.

Osuda Giorgie Meloni

"Strašno ubojstvo četvorice poljoprivrednih radnika u Kalabriji šokiralo nas je sve. Italija neće ustuknuti pred nasiljem i barbarstvom. Ključno je u potpunosti rasvijetliti ovaj strašan zločin i privesti pravdi sve odgovorne", napisala je talijanska premijerka Giorgia Meloni na društvenoj mreži X.

Talijanska opća konfederacija rada (CGIL), najveći talijanski sindikat, opisala je ubojstva kao čin "neizrecivog užasa" te najavila prosvjed za subotu. Okupljanje će započeti na benzinskoj postaji gdje su radnici ubijeni, a nastaviti se maršem do glavnog trga u Amendolari.

Svjedočanstvo jedinog preživjelog

Istražitelji su uspjeli identificirati žrtve zahvaljujući dokumentima pronađenima u stanu u kojem su živjeli s drugim migrantima. Među njima je bio i 35-godišnji Afganistanac Mohammad Taj Alamyar, koji u Italiji živi oko godinu dana i jedini je preživio tragediju.

Pred njegovim očima poginula su četvorica kolega.

Obavijen zavojima, odmah je optužio svoje mučitelje rekavši za javnu televiziju Rai: "To je mafija, mafija... To su pakistanski mafijaši".

Na talijanskom jeziku objasnio je da su dvojica muškaraca osumnjičenih za planirano ubojstvo tražila novac za prijevoz koji žrtve nisu željele platiti. Kada su to shvatili, navodno su najprije polili unutrašnjost vozila benzinom, a zatim ubacili upaljač.

Afganistanac je također rekao da su pakistanski državljani njemu i ostalima prijetili noževima i pištoljima kako bi ih prisilili na rad te da nisu bili plaćeni. "Nisu nam dali nikakav novac. Davali su nam hranu, dali su nam smještaj, ali novac nisu", rekao je.

On je jedini očevidac tragedije, a njegov iskaz podudara se sa snimkama nadzornih kamera s odmorišta.

Živio je s poginulim radnicima u stanu u Villapiani. U smještaju koji su osigurali pakistanski posrednici rada, a koji žive u istom gradu, zajedno je živjelo deset migrantskih radnika.

Od 20. travnja on i njegova četvorica kolega radili su na berbi jagoda na farmi u Scanzano Jonicu. Svako jutro na posao su ih vozila ista dvojica pakistanskih posrednika. Prvih dana navodno su bili plaćani u gotovini. Kasnije su postigli dogovor o dnevnoj nadnici od 45 eura. "Na kraju su nam dali smještaj, ali ne i plaću", rekao je svjedok. "Također su od nas tražili pet eura dnevno za odlazak i povratak s posla", dodao je.

Nije izoliran slučaj

Prema posljednjem izvješću o agro-mafiji i nezakonitom posredovanju pri zapošljavanju, koje je 2022. objavio opservatorij Placido Rizzotto, oko 230.000 ljudi se iskorištava na talijanskim poljima, što čini četvrtinu svih poljoprivrednih radnika u zemlji.

Godinama taj opservatorij proučava radno iskorištavanje u poljoprivredi, nezakonito posredovanje pri zapošljavanju i infiltraciju mafije te prikuplja prijave i svjedočanstva.

Istraživanje pokazuje da je rad na crno posebno raširen u Apuliji, Siciliji, Kampaniji, Kalabriji i Laciju, gdje se procjenjuje da više od 40 posto radnika ima neregularan ugovor ili uopće nema ugovor o radu. U mnogim sjevernim regijama stopa neprijavljenog rada tek je nešto niža i kreće se između 20 i 30 posto.

Postoji li zakon protiv nezakonitog posredovanja?

Zakon 199, usmjeren protiv nezakonitog posredovanja pri zapošljavanju, donesen je 2016. godine i temelji se na dva stupa: represiji i prevenciji.

Strože kazne i uvođenje odgovornosti ne samo za posrednike nego i za poslodavce dali su određene rezultate, no preventivne mjere uglavnom su zaustavljene zbog nedostatka učinkovitih inspekcija i straha migrantskih radnika.

Kako bi dobili dokumente potrebne za boravišnu dozvolu, mnogi prihvaćaju uvjete rada nalik ropstvu, čak i bez plaće, te rijetko prijavljuju zlostavljanja.

Zakon omogućuje i stavljanje tvrtki pod posebnu upravu tijekom istrage te njihovu zajedničku odgovornost, što su pokazali nedavni slučajevi u modnoj industriji i tijekom izgradnje američkog konzulata u Milanu.

Broj sudskih postupaka zbog radnog iskorištavanja znatno je porastao, no zakon se i dalje primjenjuje neujednačeno jer njegova provedba ovisi o istragama inspektorata, karabinjera, financijske policije, redovne policije i pravosuđa.

Zakon predviđa izdavanje boravišne dozvole migrantima koji podnesu prijavu, no birokratski postupak je dugotrajan. U međuvremenu migranti ostaju bez zaštite, bez posla, bez novca i bez smještaja te su izloženi nasilnim odmazdama i ucjenama posrednika.

Iako se smatra jednim od najnaprednijih zakona u Europi, u velikoj mjeri ostao je neproveden. Kako je pokazao masakr u Amendolari, talijanski organizirani kriminal čak je sklopio čvrst savez sa stranim mafijama iz zemalja iz kojih dolaze migranti koji se iskorištavaju kao robovska radna snaga.