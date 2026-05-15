Alarm u Europi i Pentagonu: "Nismo imali pojma da se ovo sprema"

Odluka Petea Hegsetha da u posljednji trenutak otkaže slanje 4000 vojnika u Poljsku iznenadila je zaposlenike Pentagona i europske saveznike. Riječ je o najnovijem naglom potezu američkog ministra obrane.

Prema riječima troje obrambenih dužnosnika upoznatih sa slučajem, nije jasno zašto je Hegseth izdao takvu naredbu. Predsjednik Donald Trump više je puta izražavao ljutnju i frustraciju zbog europskih saveznika jer nisu pomogli u ratu s Iranom, iako je Poljsku, zbog njezinih visokih izdvajanja za obranu, nazivao "uzornim saveznikom".

Odluka je još više iznenađujuća zato što su vojnici i oprema već počeli stizati u Poljsku. U četvrtak je izazvala novi val zabrinutosti u europskim prijestolnicama i unutar Pentagona, osobito zbog pitanja bi li takvi potezi mogli ohrabriti Rusiju, ali i koji bi saveznik mogao biti sljedeći na meti.

"Nismo imali pojma da se ovo sprema", rekao je jedan američki dužnosnik za POLITICO i dodao da su europski i američki dužnosnici posljednja 24 sata proveli na telefonu, pokušavajući shvatiti odluku i doznati mogu li očekivati nova iznenađenja.

Taj potez uslijedio je nakon Hegsethove najave da će Pentagon povući 5000 vojnika iz baza u Njemačkoj. No ta je odluka bila provedba Trumpove prijetnje nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz rekao da se Sjedinjene Američke Države ponižavaju zbog sukoba s Iranom.

Četiri tisuće vojnika iz Teksasa pripremalo se za odlazak na dugo planiranu devetomjesečnu rotaciju u Poljsku, koja je uključivala obuku sa saveznicima iz NATO-a, kada je stigla naredba o zaustavljanju. Otkazivanje te rutinske misije posebno je neuobičajeno jer se američke snage raspoređene u Europi smatraju ključnim elementom odvraćanja Rusije. Trump je više puta poručio da će se Europa morati sama brinuti za svoju sigurnost, a najnovija naredba upućuje na to da ozbiljno misli smanjiti američku vojnu prisutnost na kontinentu.

Uloga američke vojske u Europi "u potpunosti se odnosi na odvraćanje Rusa, zaštitu američkih strateških interesa i uvjeravanje saveznika u američku potporu", rekao je general-pukovnik Ben Hodges, bivši zapovjednik američke vojske u Europi. "A sada je nestao vrlo važan element koji je trebao biti dio tog odvraćanja", dodao je.

Bijela kuća pitanja je uputila Pentagonu, koji je odluku branio tvrdnjom da je donesena nakon pažljivo razmotrenog procesa. "Odluka o povlačenju vojnika slijedi nakon sveobuhvatnog, višeslojnog procesa koji uključuje stajališta ključnih čelnika američke vojske u Europi i cijelog zapovjednog lanca", rekao je vršitelj dužnosti glasnogovornika Pentagona Joel Valdez. "To nije bila neočekivana odluka donesena u posljednji trenutak", dodao je.

No šira strategija i dalje je nejasna. "Poljaci sigurno nikada nisu kritizirali predsjednika Trumpa i rade sve ono što bi dobri saveznici trebali raditi", rekao je Hodges. "A ipak se ovo dogodilo".

Za razliku od mnogih drugih europskih zemalja, većina Poljaka podržava američku vojnu bazu na svom teritoriju, pokazuju nedavne ankete. Poljska bi ove godine trebala povećati izdvajanja za obranu na 4,7 posto bruto domaćeg proizvoda, što je najviši udio među članicama NATO-a.

Pentagon je nedavno proveo reviziju američke vojne prisutnosti diljem svijeta, no ne očekuje se da će taj dokument biti javno objavljen. Dužnosnici su dali naslutiti da revizija ne predviđa veliko povlačenje američkih snaga iz Europe. Ipak, drugi ključni dokument objavljen ove godine, Nacionalna obrambena strategija, predviđa preusmjeravanje većeg broja vojnih kapaciteta u druge dijelove svijeta i prepuštanje europske sigurnosti europskim državama.

No, neki u NATO-u pokušali su umanjiti posljedice nedolaska američke brigade u Poljsku. Visoki dužnosnik Saveza rekao je da rotacijske snage, poput američkog raspoređivanja u Poljsku, nisu dio dugoročnih planova NATO-a za jačanje vojne prisutnosti na kontinentu radi odvraćanja Rusije.

"Znamo da Sjedinjene Američke Države prilagođavaju svoju vojnu prisutnost u Europi", rekao je dužnosnik. "Već vidimo povećanu prisutnost Kanade i Njemačke na istočnom krilu, a sve to pridonosi ukupno snažnijem NATO-u", dodao je.

Dužnosnik je dodao da Francuska i Njemačka zajedno imaju 5000 vojnika na istočnom krilu NATO-a, a taj bi se broj do kraja sljedeće godine trebao povećati za nekoliko tisuća.