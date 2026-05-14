Na slučaj koji je zgrozio Hrvatski Provjereno je davno upozorovalo: "Smrad od pasa se osjetio u dvorištu, dobro da nisam na psihijatriji završila"

Prošli utorak na autocesti poginuo je čovjek koji je prevozio dva psa. Jedan je u prometnoj nesereći uginuo, drugi preživio i bila je to naoko samo jedna u nizu tužnih priča. No klupko se počelo odmotavti samo zato jer je iza njega ostala vanbračna supruga.

"Njoj je u četvrtak, dva dana prije, nestalo struje i došla je kod susjede napuniti mobitel, ali mislim da neku lampu ili tako nešto. I onda se požalila susjedi da ima pse", reporterki Provjerenog Emi Branici rekao je veterinar Mladen Mirić.

Rekla je da ima 27 pasa, zbog čega su veterinari odmah otišli na teren.

"I gospođa je ušla nazad u kuću i počela nam je kroz prozor dobacivati jednog po jednog psa. Vidjeli smo da su ti psi izuzetno ekstremno mršavi, neuhranjeni", prisjetio se Mirić.

I shvatili su da nema 27, nego 47 pasa. Smrad u kući bio je neopisiv. Fekalije su se skupljale letcima supermarketa i bacale na vrh ormara. Mislili su da su izvukli pse iz horora i da je tu kraj.

"Dobili smo poziv od gospođe da ima jedan problem, da je našla jednu škrinju u kojoj je lešina psa i da je još par životinja unutra", rekao je Mirić.

Opet su se vratili na lokaciju pa, osim u fržideru, i u ostatku kuće pronašli još lešina. Obavijestili su policiju, komunalno redarstvo i veterinarsku inspekciju. Stvar je dopjela u medije, cijela je zemlja u šoku. I svi se pitaju što su radile institucije.

Slučaj na koji je Provjereno upozoravalo

Prije pet godina živjeli su u Kostreni i cijelo je susjedstvo znalo za njih i njihove životinje. Njihova susjeda Selma Viduka svima ih je prijavljala.

Bitku s njima vodila je 14 godina. Prijavljivala ih je veterinarskoj inspekciji koja je tada bila pod Ministarstvom poljoprivrede. Veterinarski inspketori su izašli na teren još 2009. godine, ali ih u stan nisu pustili.

"Dok su bili ovdje, nama su popadali svi stropovi po cijelom stanu. Smrad se osjetio kad su ulazili u dvorište, a da ne govoriš što je bilo u kući. Meni ljudi nisu htjeli doći doma u goste", prisjetila se Selma.

Ekipa Provjerenog 2017. godine pred stanom je zatekla vanbračnu suprugu sada preminulog, istu ona koja je za vikend predala pse iz horor kuće. Tada je govorila da je ljubiteljica životinja i da ne traži pomoć udruga, onda odjednom promijenila ploču i rekla da ona nije vlasnica.

"Dobro da nisam završila na psihijatri. S njima je bilo vrijeđanja, policije, prijetnji smrću, prljavština i fekalija", rekla je Selma.

Ekstreman je ovo primjer, ali pokazuje svu sporost i nebrigu sustava, ako ga uopće sustavom možemo nazvati. Naime, prva prijava o ovom slučaju bila je čak 2009. godine, odnosno prije 17 godina.

Od tih 17 godina nitko nije učinio ništa. Rezultat je 47 pasa u izrazito lošem stanju i 6 mačaka, i još toliko i više lešina. U slučaju u kojem je dovoljno da dođete na ulazna vrata i shvatite da nešto nije u redu.

