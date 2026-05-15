Otkriven zastrašujući detalj o hantavirusu: Može ostati u spermi gotovo šest godina

Hantavirus može ostati u ljudskoj spermi do šest godina te potencijalno biti spolno prenosiv čak i nakon oporavka pacijenta, pokazalo je novo znanstveno istraživanje.

Otkriće znači da će se muškim pacijentima vjerojatno savjetovati da promijene svoje seksualne navike, kao što se događa s drugim virusima poput ebole, koja također preživljava u spolnom traktu.

Istraživanje je provedeno u laboratoriju Spiez, švicarskom vladinom institutu zaduženom za borbu protiv nuklearnih, bioloških i kemijskih prijetnji, a objavljeno je u časopisu Viruses.

Istražili su 55-godišnjeg Švicarca koji se šest godina ranije zarazio andskim sojem hantavirusa u Južnoj Americi.

Otkrili su da iako više nije bilo tragova virusa u muškarčevoj krvi, urinu i dišnim putovima, on je još uvijek bio detektabilan u njegovoj spermi 71 mjesec kasnije.

Kao i kod drugih virusa, uključujući ebolu i virus Zika, muški testisi mogu djelovati kao rezervoar gdje se virus u biti može sakriti i izbjeći imunološki sustav tijela, navodi se u radu.

Epidemija ebole u Gvineji 2021. godine, koja je rezultirala s 23 slučaja zaraze i 12 smrtnih slučajeva, kasnije je povezana s preživjelim iz epidemije u Zapadnoj Africi od 2014. do 2016., koji je virus proširio spolnim putem .

"Uzevši sve u obzir, naši rezultati pokazuju da virus Anda ima potencijal za spolno prenošenje", navodi se u studiji iz 2023., iako to nikada nije dokumentirano, piše Telegraph.

Smjernice kao i za ebolu

Nije jasno kakve bi to implikacije moglo imati na osam potvrđenih slučajeva hantavirusa povezanih s krstarenjem broda MV Hondius ili na 20 osoba bez simptoma koje su u izolaciji u Britaniji.

Analitičari tvrtke Airfinity, koja prati globalne zdravstvene rizike, preporučuju da muški pacijenti dobiju opsežne smjernice o sigurnom seksu nakon karantene.

Dodaje se da bi smjernice trebale biti u skladu s protokolima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za praćenje sperme preživjelih od ebole. Protokoli WHO-a kažu da se sperma muškaraca koji su preživjeli ebolu treba testirati svaka tri mjeseca i ne smije se smatrati čistom prije dva uzastopna negativna rezultata testa. Dok ne dobiju odobrenje, trebaju se suzdržati od svih vrsta seksa ili dosljedno i ispravno koristiti kondome.

Također bi se trebali temeljito oprati sapunom i vodom nakon svakog kontakta sa spermom uključujući i nakon masturbacije, prema smjernicama.

Poznato je da testisi djeluju kao rezervoar za najmanje 27 zaraznih bolesti, omogućujući nekim patogenima da žive u tijelu i zaraze druge godinama nakon što se pacijent oporavi. Spermiji su zaštićeni od napada imunološkog sustava tijela jer su potrebni za razmnožavanje. Ali to također znači da virusi tamo mogu preživjeti.

Britanska agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA), koja prati britanske putnike s broda MV Hondius , izjavila je za The Telegraph: "UKHSA stalno preispituje sve smjernice i prati nove dokaze, uključujući međunarodna istraživanja, čim postanu dostupni".

"Sve osobe u Engleskoj za koje se potvrdi da su slučajevi ili identificirani kao kontakti dobit će sve potrebne savjete o javnom zdravstvu, uključujući i one o smanjenju rizika od daljnjeg prijenosa", poručili su.