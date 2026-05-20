Bračni par uhićen u europskoj zemlji: Špijunirali su za Kinu, lukavo su operirali

Njemačka policija u srijedu je uhitila bračni par pod optužbom za špijuniranje za Kinu, tereteći ih da su pokušali doći do informacija o naprednoj tehnologiji koja se može koristiti u vojne svrhe.

Par, njemački državljani djelomično identificirani kao Xuejun C. i Hua S., uhićen je u južnom gradu Münchenu, priopćilo je savezno državno odvjetništvo. Tužitelji tvrde da su njih dvoje radili za kinesku obavještajnu službu.

Pretražuju se njihovi domovi i radna mjesta u Münchenu.

Par se sumnjiči da je "uspostavio kontakte s brojnim akademicima na njemačkim sveučilištima i istraživačkim institucijama, osobito s katedrama iz područja zrakoplovnog inženjerstva, računalnih znanosti i umjetne inteligencije".

Kako bi uspostavili te kontakte, sumnja se da su se predstavljali kao prevoditelji ili zaposlenici jednog proizvođača automobila. Neki su znanstvenici zatim bili "namamljeni na putovanje u Kinu pod izlikom održavanja plaćenih predavanja civilnoj publici", no zapravo su, prema tužiteljima, na kraju govorili pred zaposlenicima državnih proizvođača oružja.

Osim uhićenja osumnjičenih, tužitelji su naveli da se provode i "dodatne mjere" koje se odnose na ukupno deset osoba koje nisu osumnjičene za kazneno djelo, ali su potencijalni svjedoci, i to u Berlinu, Münchenu i još nekoliko lokacija diljem zemlje, javlja Euronews.

Posljednji slučajevi

U Njemačkoj je u posljednje vrijeme bilo više istaknutih slučajeva špijunaže povezanih s Kinom.

U veljači je američki državljanin osuđen na zatvorsku kaznu pred sudom u zapadnom gradu Koblenzu jer je Kini ponudio osjetljive informacije dok je radio kao civilni suradnik u američkoj vojnoj bazi.

U rujnu je bivši suradnik krajnje desnog političara Maximiliana Kraha osuđen na više od četiri godine zatvora nakon što ga je sud proglasio krivim za djelovanje u svojstvu agenta kineske obavještajne službe dok je radio za Kraha.

Tužitelji su pokrenuli i istragu protiv samog Kraha zbog navoda da je primao novac od Rusije i Kine dok je bio europarlamentarac, što on negira.

Ranije ovoga tjedna njemački zastupnik Zelenih Konstantin von Notz, zamjenik predsjednika odbora za nadzor obavještajnih službi, upozorio je na sve veću prijetnju iz Kine.

"Masovno podcjenjujemo energiju i agresivnost kojom Kina djeluje protiv Zapada, uključujući Europu i Njemačku", rekao je u podcastu Politica. Ukazujući na veze Kine s Rusijom, dodao je da "autokrati imaju zajednički interes za stvaranje saveza i držanje zajedno protiv svojeg navodnog neprijatelja".