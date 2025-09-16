Tražit će smrtnu kaznu za Kirkovog ubojicu: Objavili motiv i što je pisao cimeru

Tylera Robinsona, osumnjičenika za ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka tereti se po sedam točaka za kaznena djela koja uključuju teško ubojstvo, korištenje vatrenog oružja, ometanje pravde (zbog skrivanja oružja i odjeće) i utjecaj na svjedoke jer je navodno uputio svog cimera da ne surađuje s vlastima.

Optužnici je dodano i počinjenje nasilnog djela u prisutnosti djece. Tyler Robinson stoga bi mogao završiti pred streljačkim vodom.

Okružni tužitelj Utaha, Jeff Gray, nazvao je Kirkovo ubojstvo "američkom tragedijom" dok je na konferenciji za novinare iznosio više detalja o ulozi Robinsonovih roditelja u njegovoj predaji.

"Podnijet ću obavijest o namjeri traženja smrtne kazne. Ovu odluku ne donosim olako, a donio sam je kao okružni odvjetnik isključivo na temelju dokaza i okolnosti zločina", poručio je Gray.

Okružni tužitelj Utaha Jeff Gray na konferenciji za medije Foto: Afp

Optužba za teško ubojstvo potencijalno čini Robinsona podobnim za smrtnu kaznu prema zakonu Utaha, koji je predsjednik Trump - koji je bio bliski prijatelj Kirka - javno podržao. Utah je jedna od pet država koje još uvijek koriste streljački vod kao metodu smrtne kazne.

Nakon pucnjave, prema sudskim dokumentima, Robinsonov ljubavni parter i cimer je ispod tipkovnice pronašao poruku "Imam priliku riješiti se Charlieja Kirka i iskoristit ću je", nakon čega je poslao poruke osumnjičenom. Gray ih je na konferenciji javno pročitao, prenosi USA Today.

"Dosta mi je njegove mržnje. Neka mržnja se ne može izliječiti pregovaranjem. Ako uspijem neprimjećen zgrabiti svoju pušku, neću ostaviti nikakav dokaz. Pokušat ću je pronaći, nadam se da su otišli dalje. Nisam vidio ništa o tome da su je pronašli", napisao je Robinson, navodno nakon što je pušku ostavio u šumi u blizini mjesta atentata.

Kad ga je pitao koliko dugo je to planirao, Robinson mu je odgovorio: "Mislim da je prošlo nešto više od tjedan dana".

Majka osumnjičenog rekla je policiji da je 22-godišnjak u posljednjih godinu dana postao politički angažiraniji i počeo više naginjati liberalnoj ljevici – prema njenim riječima postao je "više pro-gej i transrodnije orijentiran". Kad je prema objavljenim fotografijama napadača posumnjala da bi to mogao biti njezin sin, on joj je rekao da je taj dan proveo u kući, bolestan.

I ocu je, kako je Gray ispričao, na pitanje zašto je to učinio, odgovorio "da ima previše zla i da Kirk širi previše mržnje".

Ubojstvo je navodno priznao i na Discordu, a ravnatelj FBI-a najavio je istraživanje više od 20 ljudi koji su bili dio chat grupe na mreži.

Robinson će ostati u zatvoru Utah Valley bez prava na jamčevinu.