Zbog ovog Facebook komentara u zatvoru je proveo 37 dana: Sad traži odštetu, pokrenuo i tužbu

Bivši policajac iz Tennesseeja pokrenuo je tužbu protiv okruga okrug i šerifa nakon što je više od mjesec dana proveo u zatvoru zbog objave na Facebooku.

Prema tužbi od 30 stranica koju je podnio ovaj tjedan, Larry Bushart (61) je 10 dana nakon ubojstva Charlieja Kirka u komentaru na Facebook objavio o bdijenju za Kirka objavio spornu fotografiju.

Na njoj je, uz fotografiju američkog predsjednika Donalda Trumpa, i njegova izjava nakon pucnjave u srednjoj školi Perry u Iowi 2024. godine: "Moramo to preboljeti". Bushart je uz fotografiju napisao "Čini se relevantno danas".

Bushartov komentar Foto: Facebook/Screenshot

Prema tužbi, policija je sljedećeg dana došla u Bushartov dom, privela ga i optužila za "prijetnju masovnim nasiljem u školi". Odredili su mu jamčevinu od dva milijuna dolara koju nije mogao platiti, pa je u zatvoru proveo 37 dana.

U tužbi se navodi da je Nick Weems, šerif okruga Perry, u to vrijeme tvrdio da su neki stanovnici možda protumačili fotografiju kao prijetnju lokalnoj srednjoj školi, srednjoj školi okruga Perry, iako se citat odnosio na srednju školu Perry u Iowi, gdje se 2024. dogodila pucnjava, prenosi The Guardian.

intervjuu za lokalne vijesti u to vrijeme Weems je priznao da je njegov ured znao da se meme, odnosno gotografija, odnosi na prošlogodišnju pucnjavu, "ali da javnost nije znala". Također je reako da "istražitelji vjeruju da je Bushart bio potpuno svjestan straha koji će njegova objava izazvati i namjerno je nastojao stvoriti histeriju unutar zajednice".

Traži suđenje pred porotom i odštetu

Bushartovi odvjetnici osporavaju tvrdnje - naveli su da "nije imao pojma ili razloga misliti da bi itko to shvatio kao prijetnju nasilje", ističući da šerif i okrug nisu pružili nikakve dokaze da je meme itko protumačio kao prijetnju.

"Zapravo, škola okruga Perry uopće nema evidenciju o gospodinu Bushartu ili fotografiji", istaknuli su. Kaznena prijava odbačena je krajem listopada, a Bushart je pušten na slobodu.

Sad traži suđenje pred porotom, kao i kaznenu odštetu jer je zbog kazne izgubio posao u medicinskom prijevozu koji je radio nakon umirovljenja.

"Proveo sam više od tri desetljeća u policiji i imam najveće poštovanje prema zakonu. Ali također znam svoja prava, a uhićen sam samo zato što sam odbio biti prisiljen na cenzuru", poručio je.

Odvjetnik Adam Steinbaug dodao je da "ako policija može doći na vaša vrata usred noći i strpati vas iza rešetaka na temelju ničega više od potpuno lažnog i izmišljenog tumačenja objave na Facebooku, ničija prava iz Prvog amandmana nisu sigurna".