Tajanstvene kugle na plaži, službe zabranile približavanje: Otkriveno što bi mogle biti

Australska svemirska agencija (ASA) vjeruje da je identificirala mogući izvor šest misterioznih velikih kugli koje su ovog vikenda isplivale na plažu Forrest u sjevernom Queenslandu.

Vjeruje se da se radi o svemirskim krhotinama. ASA je u ponedjeljak izjavila da se "čini da su tlačne posude iz svemirske lansirne rakete", a dodala da surađuje s međunarodnim vlastima kako bi potvrdila teoriju, piše BBC.

Vatrogasna postrojba Queenslanda izjavila je da je i dalje na snazi zabrana približavanja na 50 metara i pozvala sve koji pronađu sumnjiv predmet u tom području da ga ne diraju te da se odmah udalje i pozovu hitne službe.

Na internetu su se pojavila nagađanja da su kugle spremnici s pogonskim gorivom za svemirske letjelice te da bi stoga mogle sadržavati ostatke lako zapaljive ili reaktivne tvari.

Navodno su viđene ekipe u zaštitnim odijelima kako stavljaju kugle u bačve s opasnim materijalima pod policijskom stražom, zbog zabrinutosti da bi mogle sadržavati opasne tvari.

Vlasnica restorana Forrest Beach Takeaway Lisa Scobie, rekla je da je lokalna zajednica bila znatiželjna saznati njihovo podrijetlo: "Vrlo je tiho, ovdje se ne događa puno. Dakle, puno dodatnih aktivnosti... to je definitivno stvorilo malo uzbuđenja".

Prema najnovijoj izjavi ASA-e, "lokacija i karakteristike objekata u skladu su s ostacima stranog raketnog tijela koje je nedavno ponovno ušlo u atmosferu iz orbite".

Nije prvi put da su takvi misteriozni objekti uočeni na obali Australije.

Indija je 2023. godine potvrdila da je divovska metalna kupola koja je isplivala na plažu zapadne Australije u blizini Pertha nastala od jedne od njezinih polarnih raketa za lansiranje satelita (PSLV).

Sferni objekt sličan onima otkrivenima ovog vikenda pronađen je i na udaljenim travnjacima u Namibiji, u južnoj Africi, 2011. godine. Stručnjaci su u to vrijeme rekli da vjeruju da se najvjerojatnije radi o spremniku goriva ili spremniku s mjehurom koji sadrži hidrazin, vrlo hlapljivo pogonsko gorivo, iz bespilotne rakete.