Misteriozni predmeti isplivali na plaže: "Ne približavajte im se"

Na plažama u australskoj saveznoj državi Queensland pronađeno je šest misterioznih metalnih predmeta za koje se sumnja da bi mogli biti dijelovi svemirskog otpada.

Predmeti su pronađeni na području Forrest Beacha, sjeverno od Townsvillea, a prema snimkama izgledaju kao velike metalne kugle. Australska svemirska agencija potvrdila je da s lokalnim vlastima radi na utvrđivanju njihova podrijetla.

Pet predmeta već je osigurano u posebne spremnike, dok se šesti još obrađuje kako bi bio siguran za uklanjanje. Oko pronađenih dijelova postavljena je sigurnosna zona od 50 metara, a građanima je poručeno da im se ne približavaju.

Metalna kugla na plaži u Queenslandu Foto: Queensland Fire Department

Policija navodi da trenutačno nema opasnosti za lokalnu zajednicu te da se slučaj ne vodi kao kaznena istraga. Ipak, službe upozoravaju da bi predmeti mogli sadržavati opasne kemikalije.

Stručnjakinja za svemirski otpad Alice Gorman sa Sveučilišta Flinders smatra da bi se moglo raditi o dijelovima raketnog sustava za gorivo, odnosno tlačnim posudama koje mogu preživjeti povratak kroz atmosferu. Takvi se predmeti neslužbeno nazivaju "svemirske kugle", piše The Guardian.

Ako se potvrdi da je riječ o takvim dijelovima, postoji mogućnost da sadrže tragove hidrazina, izrazito otrovnog raketnog goriva. Podrijetlo predmeta još nije službeno potvrđeno, a vlasti upozoravaju da bi se idućih dana na obali mogli pojaviti novi dijelovi otpada.