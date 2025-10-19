VIDEO U bazen uksuznog hotela zalutao opasni gmaz: Pored su se sunčali turisti

Na fotografijama i snimkama objavljenim na internetu tijekom vikenda vidi se krokodil koji je uronio u bazen luksuznog hotela na sjeveroistoku Australije, dok se gosti opuštaju na suncu tek nekoliko metara dalje.

Video snimka objavljena na TikToku prikazuje mladoga gmaza koji leži na dnu bazena Sheraton Grand Mirage Resorta u Port Douglasu.

U pozadini se čuje korisnica platforme koja je kreirala i objavila video, Lisa Keller, koja kaže: "Ne želim nikoga uznemiravati, ali u Sheratonovu je bazenu krokodil." Potom se približava bazenu i snima turiste, goste hotela koji se sunčaju i opuštaju na ležaljkama oko bazena. "Čini se da nikoga nije briga", dodaje.

Video koji kruži društvenim mrežama podudara se s fotografijama koji je uprava hotela objavila na svojoj web stranici.

Voditelj objekta, Joseph Amerio, kazao je da je krokodil uočen u subotu ujutro te da je nakon toga područje oko bazena evakuirano dok zaposlenici Službe za divlje životinje države Queensland tijekom poslijepodneva nisu uklonili zalutalog gmaza.

Glasnogovorniku australskog ministarstva zaštite okoliša rekao je da su lovočuvari premjestili životinju na sigurno, postavivši i znakove upozorenja o mogućoj pojavi krokodila u tom području.

"Gosti i mladi krokodil koji je zalutao ovamo ni u jednom trenutku nisu bili u bazenu u isto vrijeme", istaknuo je.

Procjenjuje se da u sjevernoj Australiji živi više od 100.000 morskih, ali i slatkovodnih krokodila, koji se smatraju manje agresivnima.