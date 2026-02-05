Napravili fresku s licem premijerke: Anđeo ostao bez glave

Freska anđela, restaurirana s licem talijanske premijerke Giorgije Meloni, izbrisana je sa zida crkve u središtu Rima po naredbi župnika nakon negodovanja političara i klera.

Jedan od dvaju anđela u rimskoj bazilici svetog Lovre, blizu sjedišta vlade, izmijenjen je kako bi izgledao gotovo identično kao 49-godišnja desničarska čelnica zemlje, prva talijanska premijerka u povijesti.

Fresku su u subotu primijetile novine La Repubblica te je izazvala bijes oporbenih političara, ali i negodovanje kardinala Balda Reine, generalnog vikara Rimske biskupije.

Kada je crkva otvorena u srijedu, lice koje nalikuje na Meloni je prebrisano, a anđeo je ostao bez glave.

"Uvijek sam govorio da ako (slika Meloni) bude izazivala podjele, da ćemo je ukloniti", kazao je župnik Daniele Micheletti za talijansku novinsku agenciju ANSA.

Freska s licem Giorgije Meloni Foto: Afp

"Cijela procesija ljudi je došla gledati nju umjesto da slušaju misu ili da se mole. To nije bilo prihvatljivo."

Amaterski slikar koji je restaurirao fresku, Bruno Valentinetti, rekao je da je Vatikan od njega zatražio da je prebriše, prema listu La Repubblica.

Glasnogovornik Vatikana odbio je komentirati, a Rimska biskupija kazala je da će kasnije objaviti priopćenje.

Kardinal Reina u subotu je izrazio ogorčenje zbog incidenta, naredio istragu i upozorio da se prizore svete umjetnosti i kršćanske tradicije ne smije zloupotrebljavati ili iskorištavati.

Talijansko ministarstvo kulture također je najavilo istragu, a Meloni je incident ismijala. Objavila je fotografiju sporne freske na društvenoj platformi Instagram uz tekst: "Ne, definitivno ne izgledam poput anđela" i dodala smješka.

Restaurirana freska prvotno je nastala 2000. i ne pripada u zaštićenu baštinu. Valentinetti je originalan autor freske, a zamoljen je da je obnovi zbog štete koja je nastala od vode, kazao je župnik Micheletti u subotu.