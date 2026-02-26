Drama u obiteljskom domu: Djevojčica skočila s balkona, majka ju navodno napala nožem

Susjed je srećom bio u blizini i svjedočio incidentu u obiteljskom domu te je uspio uhvatiti djevojčicu koja je zbog majčinih prijetnji skočila s balkona.

Incident se dogodio u srijedu poslijepodne u četvrti Burglesum u Bremenu. Prema policijskim izvještajima, 38-godišnja žena osumnjičena je da je u zajedničkom stanu prijetila svojoj devetogodišnjoj kćeri te ju ozlijedila nožem.

Djevojčica je, kako piše Spiegel, pobjegla na balkon i skočila s prvog kata. 62-godišnji susjed srećom ju je uspio uhvatiti. Policija navodi da je djevojčica lakše ozlijeđena, pružena joj je hitna medicinska pomoć, te je predana ocu.

Razlog zbog kojeg je situacija u zajedničkom stanu eskalirala još nije poznat. Majka je uhićena te je zbog sumnje na akutnu psihičku bolest smještena u kliniku. Istraga o točnim okolnostima incidenta je u tijeku.