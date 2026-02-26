MOL traži potvrdu za transport ruske nafte putem Janafa, oglasio se i ministar Šušnjar

MOL Grupa pozvala je u četvrtak Janaf da joj odmah pruži jamstvo kako će propustiti nesankcionirane pošiljke ruske sirove nafte koje joj stižu morem, a najkasnije do petka ili će Janaf snositi pravnu i financijsku odgovornost za svaku financijsku štetu nastalu zbog kašnjenja u dolasku potvrde transporta.

"Prema sankcijama EU i SAD-a, hrvatski operater naftovoda mora to učiniti. MOL očekuje izravan odgovor od hrvatske tvrtke najkasnije do 27. veljače 2026. U slučaju odbijanja, MOL se može obratiti Europskoj komisiji i pokrenuti zahtjev za naknadu štete",poručili su iz mađarske nafte i plinske kompanije.

U svom priopćenju navode da je hrvatska kompanija odavno svjesna da su isporuke sirove nafte Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba prekinute. MOL je, ističu, već dostavio relevantnu službenu dokumentaciju hrvatskoj strani, a propisi Europske unije su jasni: ako je isporuka ruske nafte cjevovodom prema državi članici bez izlaza na more prekinuta iz razloga na koje ta država nema utjecaja, tada je dopušten uvoz ruske sirove nafte morskim putem u tu državu članicu. Takvo je tumačenje u svojoj izjavi potvrdilo i nadležno tijelo mađarske vlade za provedbu sankcija, ustvrdili su.

Uredba ne sadrži nikakve preduvjete koji bi od MOL-a ili bilo kojeg drugog pogođenog operatera zahtijevali prethodno odobrenje ili potvrdu za to, dodali su u svom priopćenju.

"MOL-ova planirana nabava ruske sirove nafte koja se prevozi morem također je u potpunosti u skladu s američkim režimima sankcija. OFAC-ov režim sankcija javno je dostupan, kao i popis tvrtki kojima je dopušten prijevoz robe. Tvrtke koje je MOL angažirao za prijevoz i opskrbu ruskom sirovom naftom nisu niti na jednom američkom popisu ograničenja, uključujući OFAC-ov", ističu iz MOL-a.

Dodaju da prema relevantnim sankcijama EU i SAD-a, Janaf nema drugu mogućnost nego propustiti pošiljke ruske sirove nafte koje stižu morem. Sukladno tome, iz MOL-a hitno traži od Janafa da potvrdi da će prihvatiti pošiljke sirove nafte ruskog podrijetla koje se prevoze morem i koje su legalno uvezene prema pravilima sankcija EU i SAD-a.

"MOL naglašava da Janaf trenutno ima dominantan položaj na rutama prijevoza sirove nafte do MOL-ovih rafinerija. Odbijanje pružanja potrebnih transportnih usluga stoga može predstavljati zlouporabu dominantnog položaja prema pravu tržišnog natjecanja EU. Ako Janaf i dalje odbija dati potvrdu transporta, MOL neće imati drugu mogućnost nego obratiti se nadležnim tijelima EU-a, uključujući Opću upravu za tržišno natjecanje Europske komisije", poručuju uz mađarske kompanije. Također, napominje da će Janaf snositi pravnu i financijsku odgovornost za svaku financijsku štetu nastalu zbog kašnjenja u dolasku potvrde te zaključuju da zadržavaju pravo podnijeti zahtjev za naknadu štete protiv Janafa.

U Omišlju u tijeku iskrcavanje neruske nafte

Podsjetimo, Janaf je u srijedu objavio da je na njihovom Terminalu Omišalj u tijeku iskrcavanje tereta sirove neruske nafte za potrebe partnera MOL Grupe, a do početka travnja u dolasku je ukupno još sedam tankera za istog korisnika Janafovog naftovodnog sustava.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u izjavi novinarima po završetku službenog posjeta Washingtonu, osvrnuo se u četvrtak na pitanje sankcija vezanih uz transport ruske nafte putem Janafa.

"Što se tiče Janafa, on je siguran i pouzdan partner, ima konkurentne cijene i u relativnom i u apsolutnom iznosu, pogotovo jer je transportni put puno kraći putem Janafa nego putem bilo kojeg drugog naftovoda za naše prijatelje u Mađarskoj i Slovačkoj. Što se tiče cijena, one su višestruko niže nego putem naftovoda Družba, međutim tu se pojavlju neka druga pitanja, a to je cijena ruske nafte koja je značajno jeftinija nego je mi svi ostali u EU nabavljamo", istaknuo je Šušnjar.

Šušnjar je pozvao partnere iz EU, prije svega Mađarsku i Slovačku, da se odreknu ruskih fosilnih goriva kako bi i na taj način pokazali solidarnost prema Ukrajini i ukrajinskom narodu i kako bi se čim prije završila ruska agresija.

Osvrnuvši se na mađarski zahtjev da se putem Janafa dostavlja ruska nafta, Šušnjar je istaknuo da je Hrvatska pouzdan partner u okviru EU, kao i drugih članstava koji smo dio.

"Mi smo suverena država i mi ne moramo postupati na ničije pritiske, ali ćemo poštovati međunarodno pravo. U međunarodnom pravu se nigdje ne govori da mi moramo nešto postupiti po pitanju dostave ruske nafte. Imamo partnerske odnose, postoje sankcijski režimi i SAD-a i Europske komisije. Dosljedno ćemo provoditi naše partnerske politike i nećemo pristati na nikakve ucjene i pritiske od strane bilo koga", poručio je Šušnjar.