Mafija se infiltrirala u bolnicu: Mrtvace iznosili s maskama za kisik, lažirali dokumentaciju...

Talijanska policija uhitila je četiri osobe zbog sumnje da su, povezane s napuljskom mafijom Camorrom, u bolnici u Napulju organizirale nezakoniti prijevoz tijela pokojnika te sudjelovale u prijevarama s osiguranjem.

Istražitelji tvrde da su tijela iznosili na nosilima s maskom za kisik kako bi izgledalo da su pacijenti još živi.

Istraga je pokrenuta nakon iskaza svjedoka pokajnika, a usmjerena je na klan Contini, dio napuljske Camorre. Prema navodima tužiteljstva, skupina je imala razgranatu mrežu unutar bolnice San Giovanni Bosco, piše Guardian.

Sumnja se da su preuzeli upravljanje bolničkim kafićem, kantinom i automatima za piće, ali i da su preko povezanih osoba u sektoru sanitetskog prijevoza organizirali nezakonite aktivnosti.

Prema tvrdnjama tužitelja, tijela su iz bolnice iznosili kako bi zaobišli mrtvačnicu te su ih prevozili privatnim vozilima za sanitetski prijevoz. Kako bi izbjegli kontrole, pokojnika bi postavili na nosila i stavili mu masku za kisik, kako bi izgledali da je još živ tijekom transporta. Obiteljima su takvu uslugu naplaćivali između 700 i 1200 eura.

Istraga je otkrila i sumnju na prijevare s osiguranjem. Navodno su inscenirali prometne nesreće, angažirali lažne svjedoke te izrađivali krivotvorene stručne nalazi kako bi došli do odštete.

Tužitelji tvrde da su pojedini liječnici i drugi zaposlenici surađivali sa skupinom. Jedan liječnik hitne službe osumnjičen je da je krivotvorio otpusnu dokumentaciju preminule pacijentice kako bi njezino tijelo moglo biti prevezeno kući privatnim sanitetskim vozilom povezanim s klanom.

Pod istragom je i psihijatrica zaposlena u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi, osumnjičena da je izdavala lažne medicinske potvrde osobama povezanim mafijom kako bi ranije izašli iz zatvora.

Među osobama obuhvaćenima istragom je i odvjetnik kojega se tereti za povezanost s mafijaškom organizacijom. Tužitelji navode da je prenosio informacije između zatvora i članova klana, uključujući podatke o mjesečnim isplatama namijenjenima obiteljima zatvorenih članova. Istraga je u tijeku.