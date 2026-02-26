Nastavak bliske suradnje: Ministar u Sjevernoj Makedoniji s državnim vrhom o jačanju veza

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman danas boravi u službenom posjetu Sjevernoj Makedoniji, koji traje do 27. veljače.

U Skoplju se sastaje s ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine Timčom Mucunskim, te će održati niz bilateralnih sastanaka s predsjednicom Gordanom Siljanovskom-Davkovom, predsjednikom Vlade Hristijanom Mickoskim i predsjednikom Sobranja Afrimom Gašijem.

Posjet predstavlja nastavak bliske bilateralne suradnje Hrvatske i Sjeverne Makedonije te potvrdu partnerske potpore europskom putu te zemlje. Hrvatska sudjeluje u 18 twinning projekata u Sjevernoj Makedoniji u područjima prometa, javnih financija, pravosuđa, obrazovanja i poljoprivrede, čime sustavno doprinosi jačanju kompetencija administrativnih struktura i razvoju javne uprave u skladu s europskim standardima.

Tijekom boravka u Skoplju ministar se sastaje i s predstavnicima hrvatske zajednice te članovima Hrvatskog poslovnog kluba.