Nakon dugog kišovitog razdoblja napokon sunce: Meteorolog otkrio hoće li se i zadržati

Nakon dugog kišovitog razdoblja situacija se mijenja. Vrijeme se stabiliziralo pa nas na kraju veljače i u prvim danima ožujka očekuje niz suhih, toplih i najvećim dijelom sunčanih dana.

Sve ono što je u prirodi stagniralo u proteklom razdoblju, sad naglo cvate pa je tako u mnogim dijelovima zemlje koncentracija peludi drveća visoka. U prvom redu tu su čempresi, joha, lijeska, jasen, topola...

Vrijeme još nije za visoko alergenu brezu, međutim, prođete li parkovima, možete vidjeti kako su i stabla breze gotovo spremna za cvat. Patite li od alergija na pelud drveća, zadnji je vlak da krenete s pripremom organizma za nadolazeće razdoblje. Trave počinju s cvatom nešto kasnije u proljeće.

Vrijeme će u petak ujutro većinom biti sunčano. Lokalno u unutrašnjosti, ali i ponegdje na moru može biti magle, uglavnom uz zapadnu obalu Istre i niskih razvučenih oblaka. Na mnogim mjestima bit će tiho, čak i na moru, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -2 do 2, na Jadranu od 6 do 11 stupnjeva.



Tijekom dana, dizanjem sunca, izdiže se i magla, gdje je bude, očekuje nas sunčan, miran i topao dan. Najviša dnevna temperatura u središnjoj Hrvatskoj će biti ugodnih 16, 17 stupnjeva.



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu sutra će prevladavati sunčano, te će tijekom dana biti ugodno toplo. Povremeno će na mjestima puhati umjeren jugoistočni vjetar, dok će temperatura biti od 14 do 16 stupnjeva.

Većinom sunčano i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Ovdje na moru postoji i mogućnost za nisku naoblaku, ujutro i maglu, poglavito uz zapadnu obalu Istre. Značajnijeg vjetra neće biti, dok će temperatura tijekom dana i s gorske i s morske strane Velebita biti ugodnih 14 do 17 stupnjeva.

I Dalmaciju očekuje sunčan i topao dan. Poslijepodne tek ponegdje može biti umjerenog jugozapadnog vjetra. Ovdje i najtoplije, najviša dnevna temperatura mogla bi dosegnuti i 19 stupnjeva.

Tri dana na kopnu

Slično vrijeme očekuje nas i u dane vikenda. Prevladavat će sunčano te će se zadržati danju ugodno toplo, ponegdje čak i malo toplije nego danas i sutra. Dnevna temperatura će biti oko 17 stupnjeva. Noću i ujutro zadržat će se hladno, razumljivo, ipak smo još u veljači, a lokalno bi moglo biti i magle. Nešto više oblaka očekuje se u ponedjeljak, kad će zapuhati jugozapadnjak.

Tri dana na moru

I na Jadranu će najvećim dijelom prevladavati sunčano, osobito na jugu dok je na sjevernom dijelu moguća magla i niski razvučeni oblaci. U ponedjeljak posvuda malo oblačnije, uz porast naoblake, a na sjevernom Jadranu pri tom moguće je i malo kiše. Krajem nedjelje će zapuhati jugo koje će puhati i u ponedjeljak. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati, zadržat će se ugodno toplo.

Sljedeći vikend

Većih iznenađenja što se vremena tiče ne bi trebalo biti ni u nastavku sljedećeg tjedna. Prognoza za sad pokazuje dovoljnu pouzdanost u stabilno, većinom suho, svakako toplo, te u većini krajeva i prilično sunčano vrijeme. Kiša, ako je bude, bit će rijetka i kratkotrajna.