Stručnjak nakon ultimatuma Janafu: "Činjenica je da je neruska nafta skuplja 20 do 30 posto, ali..."

Hrvatska je postala ključna alternativa za opskrbu Mađarske i Slovačke naftom nakon što je naftovod Družba prestao transportirati rusku naftu zbog oštećenja u Ukrajini. Budući da Hrvatska ne pristaje prevoziti rusku naftu preko Jadranskog naftovoda, Mađarska i Slovačka prisiljene su koristiti nerusku naftu koja dolazi Janafom.

Mađarska je uputila Janafu ultimatum, tražeći potvrdu prihvata pošiljki i najavljujući tužbu za naknadu štete ukoliko odgovor izostane. Hrvatska, međutim, ističe da Jadranski naftovod ima kapacitet transportirati dovoljno nafte kako bi zadovoljio potrebe obje zemlje, a cijene transporta su u skladu s tržišnim uvjetima.

Kapaciteti Janafa neovisno će se provjeriti kako bi se potvrdila sigurnost i pouzdanost opskrbe. Unatoč tome, neruska nafta je skuplja i poskupljuje transport, ali omogućuje redovitu opskrbu bez političkih uvjetovanja.

Situacija dodatno pokazuje važnost Hrvatske kao pouzdanog partnera u regiji i njezine uloge u osiguravanju energetskih resursa Mađarskoj i Slovačkoj dok se ne riješe problemi s naftovodom Družba.

Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Josipe Krajinović.