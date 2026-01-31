Digla se bura u susjedstvu nakon restauracije povijesno važne bazilike: "Tko kaže da anđeo nalikuje na Giorgiu Meloni?"

U središtu Rima, u bazilici San Lorenzo Lucina, stoji mramorna bista Umberta II. Savojskog, nad kojom bdiju dva anđela. Jedan simbolično nudi krunu poraženom kralju, drugi drži svitak karte s nacrtanom talijanskom čizmom.

Prije restauracije, anđeo s desne strane imao je nejasne crte lica, ali nakon restauracije mnogi su podigli obrve kada su vidjeli anđela, budući da je lice zapanjujuće slično licu talijanske premijerke Giorgie Meloni.

Vijest o licu nalik premijerki Meloni otvara pitanja o načinu izvedbe zahvata i o kontrolama koje bi trebale postojati u bazilici velike povijesne vrijednosti, koja bi trebala biti pod nadzorom Soprintendenze za kulturnu i krajobraznu baštinu.

"Tko kaže da nalikuje Meloni?", brani se volonterski restaurator u bazilici Bruno Valentinetti. "Ja sam restaurirao ono što je ondje bilo prije 25 godina".

Sama Meloni se, s druge strane, šali na račun cijelog slučaja kratkom objavom na Instagramu: "Ne, definitivno ne nalikujem anđelu", poručila je.

Giorgia Meloni Foto: Profimedia

"Jutros sam otišao pogledati restauraciju", rekao je u subotu monsinjor Daniele Micheletti, rektor bazilike San Lorenzo in Lucina. "Doista, postoji određena sličnost, ali treba pitati restauratora zašto je to tako napravio, ja to ne znam. Ja sam tražio da se kapela restaurira točno onakva kakva je bila. Ne znam jesu li crte lica baš takve, ali anđeo je ondje postojao i bio je takav", nadodao je za Corriere della Sera.

Bazilika San Lorenzo Lucina Foto: screenshot/Platforma X

Radove na obnovi provodit će volonter koji radi kao sakristan u bazilici, što znači da je odgovoran i za infrastrukturu, čišćenje i održavanje crkve. Prethodno je već izveo nekoliko restauratorskih radova.

Mnogi su uvjereni da bi se s takvim zahvatom u bazilici trebala provoditi stroža kontrola nad napretkom radova.

"Po uputi ministra Alessandra Giulija, naloženo je tehničkim službama Ministarstva kulture da još danas obave inspekcijski nadzor kako bi se utvrdila priroda zahvata i odluči o daljnjim koracima", stoji u priopćenju.

Talijanski mediji također ističu i simboliku. Bazilika gleda na trg gdje je Giulio Andreotti, bivši talijanski premijer, imao svoj ured, a u blizini je bilo i sjedište političke stranke desnog centra Forza Italia koju je osnovao Silvio Berlusconi.