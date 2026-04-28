Skrivena pozadina sporazuma u Dubrovniku? Privatni interesi i "Trumpovi ljudi" profitiraju preko leđa građana

Iz Zelene akcije ocijenili su u utorak da se potpisivanjem sporazuma o izgradnji Južne interkonekcije Hrvatska-Bosna i Hercegovina u Dubrovniku "regija zaključava u desetljeća ovisnosti o plinu" umjesto ulaganja u održiva rješenja.

Riječ je o sporazumu o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija koji će plinskom infrastrukturom spojiti dvije zemlje, sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, a na potpisivanju su bili i američki ministar energetike Chris Wright i veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj Nicole McGraw.

"Dok američka administracija sve otvorenije dovodi u pitanje smjer i vrijednosti Europske unije, a Europska komisija upozorava na netransparentnosti u procesu u Bosni i Hercegovini, Hrvatska se odlučuje vezati uz novi plinski projekt pod snažnim geopolitičkim utjecajem, umjesto da ulaže u održiva rješenja poput obnovljivih izvora energije", rekao je Luka Tomac iz Zelene akcije.

Ocijenio je da je, u trenutku kada EU nastoji smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima i ubrzati energetsku tranziciju, "ulaganje u novu plinsku infrastrukturu potpuno suludo jer regiju zaključava u desetljeća ovisnosti o plinu".

Pippa Gallop, stručnjakinja za energetsku politiku jugoistočne Europe iz CEE Bankwatch mreže ocijenila je nevjerojatnim da se to događa u trenutku kad cijene plina luduju na svjetskim tržištima, s projekcijama daljnjeg rasta.

"Ulazak BiH u ovakav projekt, bez ikakvih stručnih podloga i analiza koje bi opravdale cijenu od jedne milijarde eura, s nepoznatom kompanijom, čija je jedina referenca bliskost američkom predsjedniku Donaldu Trumpu jest zabrinjavajuća“, ocijenila je.

Ovaj plinovod, kazala je, ne služi tome da makne BiH od Rusije, jer će proći niz godina dok bude izgrađen, već da donese financijsku korist privatnim interesima na teret građana i proračuna BiH. "Još uvijek ostaje dovoljno vremena da se odustane od ovoga projekta te da se izaberu brža i jeftinija rješenja za osiguranje energetske sigurnosti BiH, kao što su obnovljivi izvora energije i elektrifikacija“, poručila je.

Iz Zelene akcije podsjetili su da su u ponedjeljak Europske organizacije civilnog društva, njih 47, među kojima je i ZA, osudile međudržavni sporazum o izgradnji plinovoda Južne interkonekcije između BiH i RH, sklopljen u sklopu foruma Inicijative triju mora.

Kako ističu iz Zelene akcije, pozvali su vlade zemalja Zapadnog Balkana da se odupru pritisku SAD-a i odustanu od planova izgradnje novih plinovoda i plinskih elektrana čime bi, kako ističu, "došlo do značajnog povećanja potrošnje plina u regiji i produbljivanja ovisnosti o uvozu fosilnih goriva".