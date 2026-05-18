Gore i područja na kojima požara prije gotovo da i nije bilo: Vatrogascima stiže tehnologija vrijedna milijune eura

Naši vatrogasci bogatiji su za jedanaest novih vozila za gašenje šumskih požara.

"Ono što mogu reći je da će upravo ova vozila doprinijeti još boljoj i većoj operativnoj spremnosti i mobilnosti svih vatrogasnih postrojbi u RH. Što manji osovinski razmak, vozila da mogu ući, provući se, radi se o šumskim požarima", izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Sedam kamiona odlazi na obalu, dok četiri ostaju na kontinentu.

"Kod nas bih rekao da je zadovoljavajuće na kontinentu, na priobalju je možda malo teže, ali zato je ovo vozilo i na neki način i prilagođeno tome. Vidite ove same zaštite tako da se što manje ošteti na takvim putevima", rekao je predsjednik Vatrogasne zajednice BBŽ-a Silvestar Štefović.

