Stižu nam oceanski zrak i oblaci, a onda i nova promjena: Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme čeka

U srijedu će prema nama stizati manja količina vlažnog oceanskog zraka, a s njim i kišni oblaci. Istodobno će tlak zraka prolazno oslabjeti i nad središnjim dijelom Apeninskog poluotoka nakratko će se razviti ciklonalni vrtlog.

Zatim će od sredine dana prema nama jačati greben anticiklone i sjeverno strujanje. U četvrtak slijedi stabilizacija vremena uz razvedravanje, a prema vikendu posvuda slabljenje vjetra, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Vrijeme ujutro

U srijedu ujutro, a osobito prijepodne, u unutrašnjosti će biti pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Na sjevernom Jadranu bit će promjenljivo, a ponegdje — uglavnom prema sredini dana — može pasti malo kiše. U Dalmaciji će biti djelomice sunčano.

Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Na sjevernom Jadranu zapuhat će bura, a u Dalmaciji slabo do umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od 6 do 11, na moru od 13 do 16 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme do kraja dana

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom i osjetno svježije nego u utorak. Navečer i u noći sa sjevera će doći do prestanka oborine i kidanja naoblake. Vjetar će biti slab i umjeren, sjevernih smjerova. Najviša temperatura iznosit će od 12 do 14 stupnjeva.

U istočnim predjelima bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i osjetno svježije. Vjetar će biti slab do umjeren, a poslijepodne će se temperatura kretati od 13 do 16 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj mjestimice će pasti kiša, izraženija u Gorskome kotaru. Na sjevernom Jadranu će uglavnom navečer ponegdje biti kiše ili pljuskova, osobito na širem riječkom području. U gorju će puhati umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu će bura jačati na umjerenu i jaku, podno Velebita i s olujnim udarima. Najviša temperatura iznosit će od 11 u Gorskom kotaru do 22 na moru.

U Dalmaciji će biti djelomice sunčano. Poslijepodne u unutrašnjosti može biti pokojeg pljuska. Puhat će slabo i umjereno jugo koje će krajem dana na sjeveru okrenuti na buru. Temperatura će se kretati od 21 do 24 stupnja.

Vrijeme u nastavku tjedna

U unutrašnjosti će sljedećih dana većinom biti sunčano, a samo će u noći na četvrtak i u četvrtak ujutro u gorskoj Hrvatskoj pasti malo kiše. Puhat će slab, povremeno i umjeren sjeveroistočnjak. Jutra će prohladna pa u petak i subotu ponegdje može biti slabog mraza. Najviša temperatura bit će u porastu.

Na Jadranu će vrijeme biti pretežno sunčano, mjestimice i vedro. Samo će u noći na četvrtak i u četvrtak ujutro u Dalmaciji još biti kiše ili pokojeg pljuska. Puhat će jaka, u četvrtak podno Velebita na udare i olujna bura, koja će tijekom petka postupno slabjeti. Jutra će biti razmjerno svježa, a dnevna temperatura bit će u blagom porastu.

Trenutni proračuni potvrđuju da će za produženi vikend prevladavati sunčano, a prema nedjelji i sve toplije vrijeme. Tijekom petka bura će postupno oslabjeti pa će od subote vjetar biti većinom slab.