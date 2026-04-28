Zbogom ruskom plinu: Povijesni dogovor Plenkovića i Krišto mijenja igru na zapadnom Balkanu

Dubrovnik - središte okupljanja svjetske političke elite. Hrvatska je domaćin dvodnevnog foruma Inicijative triju mora. Uz hrvatskog premijera - 12 predsjednika država i vlada. Zajednička fotografija i puno obavljenog posla.

Jedan od ključnih sporazuma potpisao je Plenković danas s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto. Dvije države spajaju se izgradnjom plinovoda Južna interkonekcija. Šef BiH diplomacije projekt naziva - povijesnim.

"Koji mijenja ekonomsku i geopolitičku scenu na prostoru Hrvatske i zapadnog Balkana. Novi izbor energenta za BiH znači mnogo, mi smo dosad samo imali ruski. Ovisni smo o ruskom gasu već dugo", rekao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.

Hrvatska je kao uvjet za stavljanje svog potpisa na sporazum imala ekonomsku opravdanost projekta. Predstavnica BiH kaže - to neće usporiti realizaciju.

"Kako bi bio projekt ako nema svoju ekonomsku opravdanost. Tako da je to sa strane RH nešto što su sa svoje strane u pregovorima istaknuli dobro. I to uozbiljava sve nas", kazala je predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.

U Grad je stigla i američka delegacija predvođena Chrisom Wrightom - američkim ministrom energetike. Uz njih - veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj Nicole McGraw. Ona tvrdi - počelo je zlatno doba odnosa SAD-a i Hrvatske.

"Sporazumi koje smo potpisali pomoći će u pitanjima energetike, sigurnosti, donijeti nove poslove. Veselimo se nastavku nevjerojatne suradnje između naše dvije zemlje", izjavila je veleposlanica.

Amerikanci su stigli sa sporazumima, tvrde, teškima milijarde. Od plinovoda do suradnje oko korištenja nuklearne energije u civilne svrhe i dobave plina putem hrvatskog LNG terminala. S Hrvatskom već imaju i povijest suradnje u kupnji obrambenih sustava.

"Čekamo još isporuku 8 Black Hawkova, kad govorimo o Bradleyima oni su već u operativnoj uporabi i Himarsi - ugovor je potpisan, oni će biti isporučeni 2028.", izjavio je ministar obrane RH Ivan Anušić.

Inicijativa se vratila kući. Prije 11 godina pokrenuli su je tadašnja hrvatska predsjednica i njezin poljski kolega. Danas forum broji više od 1600 sudionika.

"Inicijativa triju mora direktno jača otpornost, koheziju i zajedništvo Europske unije, dok osnažujemo zajedničke politike i stratešku autonomiju", izjavio je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.

O tome nastavljaju razgovarati i sutra.