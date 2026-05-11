Vlada otkrila kako misli stati na kraj prodaji energetskih pića maloljetnicima: "Spremamo vlastiti, stroži zakon"

Vlada je održala svoju 168. telefonsku sjednicu na kojoj se, između ostalog, očitovala o prijedlogu Kluba zastupnika SDP-a vezan za izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Riječ je o inicijativi kojom se nastoji zabraniti prodaja i konzumacija energetskih pića maloljetnicima, no Banski su dvori Saboru predložili da se taj prijedlog – odbije.

Argumentacija Vlade: "Naše je rješenje cjelovitije"

Iako se načelno slažu s potrebom regulacije ovog pitanja, iz Vlade poručuju kako je SDP-ov prijedlog suvišan jer je Ministarstvo turizma već pokrenulo proceduru za donošenje novog, sveobuhvatnog zakona koji je trenutno u fazi javnog savjetovanja.

"Vlada već radi na novom i cjelovitom Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se zabrana usluživanja i konzumiranja energetskih pića osobama mlađim od 18 godina regulira na precizniji i stroži način", stoji u službenom obrazloženju.

Što donosi Vladin novi nacrt zakona?

Glavni razlog odbijanja oporbenog prijedloga leži u činjenici da vladin nacrt, kako tvrde, obuhvaća znatno širi krug subjekata i preciznije definira kazne:

Širi obuhvat: Zabrana se neće odnositi samo na kafiće i restorane, već i na privatne iznajmljivače, OPG-ove te organizatore raznih manifestacija i proslava.

Stroži nadzor: Novi zakon predviđa jasne ovlasti policijskih službenika u nadzoru, kao i obvezu turističkih inspektora da odmah podnose optužne prijedloge ili naplaćuju kazne na licu mjesta.

Jasne definicije: Tekst novog zakona točno će definirati što se smatra energetskim pićem kako bi se izbjegle pravne praznine pri kažnjavanju prekršitelja.

Čeka se saborska rasprava

Iako je SDP-ov prijedlog upućen još krajem siječnja 2026. godine, Vlada smatra da je njihov uradak kvalitetnija podloga za zaštitu zdravlja mladih. Sabor će o ovom mišljenju Vlade raspravljati u nastavku zasjedanja.

Dodajmo kako su iz SDP-a danas ponovno zatražili zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima te upozorili na štetne posljedice po zdravlje djece, a posebno zabrinjavajućim ocijenili su što djeca s konzumacijom tih pića počinju već u osnovnoj školi.

Potpredsjednica Sabora SDP-ova Sabina Glasovac kazala je da će, zahvaljujući potpisima 30 zastupnika i zastupnica, u srijedu u Saboru raspravljati o Izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a u petak i glasati o SDP-ovu prijedlogu da se ograniči dostupnost energetskih pića maloljetnicima.

"To je naš treći pokušaj da Hrvatska vrlo jasno kaže da energetska pića i djeca i mladi ne idu zajedno jer su energetska pića legalna opasnost za tinejdžere, što govore brojne studije i istraživanja. Nije čudo da industrija koja se bavi prodajom energetskih pića bilježi sve veću dobit jer i u Hrvatskoj sva istraživanja pokazuju da konzumacija tih pića postaje sve češća, djeca s njom započinju u sve ranijoj dobi, već u osnovnoj školi ih 70 posto počne konzumirati", kazala je Glasovac.

Posebno je zabrinjavajuće što je sve češće miješanje energetskih pića s alkoholom, čime se štetne posljedice dodatno multipliciraju, dodala je.

Glasovac: "Energetska pića lako su i svuda dostupna"

Glasovac je upozorila da su u Hrvatskoj danas energetska pića djeci dostupna svugdje, ne samo u kafićima i restoranima gdje oni zapravo i ne idu, nego i na svakom kiosku, u svakoj trgovini, na svakoj benzinskoj crpki, čak i online." Ta se pića i vrlo agresivno reklamiraju i postala simbol brzog tempa života i digitalne produktivnosti, a društvene mreže su energetska pića pretvorila u life-style simbol", kazala je.

"Ako smo kao društvo, zakonodavac i država povukli jasnu crtu i rekli da su alkohol i duhanski proizvodi štetni za maloljetnike, ograničili njihovu dostupnost, onda ne vidimo razloga zašto bi za energetska pića koja su jednako štetna vrijedila drugačija pravila", ustvrdila je Glasovac.