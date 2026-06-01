FOTO Prepoznajete li ovog muškarca? Traži ga policija

Splitska policija traži muškarca kojeg povezuje s teškom krađom na štetu 85-godišnjakinje.

Muškarac kojeg traži splitsko-dalmatinska policija Foto: PU splitsko-dalmatinska

Krađa se dogodila 12. svibnja oko 10:10 u stambenoj zgradi u Doverskoj ulici kada je iz novčanika 85-godišnjakinje ukraden novac.

"Pozivamo građane koji imaju korisne informacije o osobi sa fotografije ili o okolnostima ovog događaja da nazovu policiju na broj 192 ili da informacije dostave elektroničkom poštom na adresu: splitsko-dalmatinska@policija.hr", priopćila je policija.

