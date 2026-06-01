Gradi se najvažniji bolnički objekt u Hrvatskoj vrijedan čak 850 milijuna eura

Počele su završne pripreme za veliku svečanost rođendana Osječko-baranjske županije. Županica Tramišak kao domaćin očekuje najvažnije goste jer na svečanost dolazi premijer Andrej Plenković i sedam ministara. Županica je rekla kako trebaju objaviti itekako važne vijesti. Realiziran je veliki projekt.

Hrvatska dobiva najsuvremeniju novu bolnicu Foto: DNEVNIK.hr

"Naravno, govorimo o realizaciji izgradnje nove bolnice u Osijeku, novog KBC-a. Vlada je prije nekoliko dana donijela zaključak o financiranju izgradnje KBC-a Osijek", rekla je Nataša Tramišak, županica Osječko-baranjske županije.

Vrijedan čak 850 milijuna eura, koje je osigurala Vlada, bit će to najsuvremeniji i najvažniji bolnički objekt u Hrvatskoj, a i šire, na čak 215.000 četvornih metara, s osam etaža i helidromom. Ta je vijest razveselila i djelatnike bolnice.

"To je nadstranački, nadpolitički projekt. Ima nacionalno značenje. Što se tiče načina kako je projektiran, ona je projektirana kao strateški objekt", rekao je Krunoslav Šego, ravnatelj KBC-a Osijek.

Bolnica je, osim što će imati najsuvremeniju opremu, projektirana planski i tipski, prilagođena upravo za najefikasnije i najzahtjevnije medicinske zahvate. A njih u sadašnjoj staroj bolnici ima izuzetno puno. Čak i previše.

"Oko milijun raznoraznih usluga, pregleda, operacija. I ti objekti moraju biti kvalitetno napravljeni da izdrže tu frekvenciju posla, ljudi. Koliko god se to čini ogromna cijena, zapravo će liječenje i sve skupa biti puno racionalnije i jeftinije", nadodao je Šego.

To znači da će od ovog velikog projekta najviše koristi imati oni kojima je bolnica najpotrebnija – građani. Upravo smo za građane dobili odgovor na pitanje koje njih najviše zanima: Kada će se bolnica izgraditi i početi raditi?

"Tri do četiri godine rok je za izgradnju same bolnice i nakon toga bolnica u Osijeku će se preseliti na potpuno novu lokaciju", rekla je Tramišak.

Od velike je važnosti i nova lokacija novog KBC-a. Bolnica će biti na južnom prilazu u grad Osijek i udaljenija od prometnih gužvi, pa će biti i puno pristupačnija.