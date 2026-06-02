Parlament zadao udarac Pistoriusu: Donesena važna uredba za sve vojno sposobne muškarce

Loša vijest za vojno sposobne muškarce u Njemačkoj. Tamošnji Zakon o vojnoj obvezi predviđa mogućnost ponovnog zvanja u vojsku svih vojno sposobnih muškaraca između 18 i 45 godina života. No, novost koja je zbunila njemačku javnost je ta da zbog vojne obveze u izvanredni okolnostima vojno sposobni muškarci ne smiju napuštati zemlju na dulje od tri mjeseca.

Iako je nedavni pokušaj njemačkog ministra obrane Borisa Pistoriusa da objasni kako je ta uredba stavljena izvan snage, u njemačkom Bundestagu tvrde da je Ministarstvo postupilo protuzakonito.

Muškarcima u vojno sposobnoj dobi, za dulja putovanja u inozemstvo potrebna je dozvola, tvrdi parlament.

Njemačke oružane snage Bundeswehr u potrazi za novim kadrovima računaju primarno na dobrovoljni odaziv, dok Zakonu o vojnoj obvezi predviđa i mogućnost uvođenja obveze služenja vojske.

Za takozvanu odjavu od vojne obveze, svi muškarce u dobi između 18 i 45 godina trebaju odobrenje nadležnog karijernog centra Bundeswehra, ako žele napustiti zemlju na više od tri mjeseca, navodi se.

To pravilo postojalo je i prije suspenzije vojne obveze 2011. godine, a uvođenjem nove vojne službe početkom godine ponovno je aktivirano, unatoč Pistoriusovu uvjeravanju javnosti da obveza neće stupiti na snagu sve dok ne dođe do izvanredne situacije. No, u parlamentu uvjeravaju da takvu odluku o ukidanju nekog zakona ili njegovih dijelova odluku može donijeti samo Savezni ustavni sud, što znači da vojna obveza i traženje posebne dozvole za odlazak iz zemlje u Njemačkoj ostaje na snazi, piše Deutsche Welle.