Širi se uznemirujuća snimka: Policija srušila trudnicu, vukli je dok je bila na podu

Policija istražuje uporabu sile nad dvoje ljudi koju su policajci primijenili tijekom uhićenja u centru za tražitelje azila u nizozemskom Zeistu, a čije se snimke šire društvenim mrežama. Cijeli se događaj odvio 19. svibnja, priopćila je policija.

Na snimkama se vidi nekoliko policajaca, policijski pas, muškarac i žena u hodniku. Na prvoj snimci vidi se kako policajac grubo povlači trudnu ženu, nakon čega ona pada na pod. Tada muškarac krene prema ženi, no policija ga zaustavi. Sukob zatim izmiče kontroli, nakon čega počinje razmjena udaraca.

Čini se da je druga snimka nastala nešto kasnije. Na njoj se vidi kako ženu povlače za odjeću ili kosu. Muškarca u istom trenutku nekoliko policajaca pritišće na pod.

Video toont hoe de Nederlandse politie brute kracht gebruikt bij het in bedwang houden van een man en het op de grond werpen van een naar verluidt zwangere vrouw tijdens een kennelijke arrestatie in een opvangcentrum voor asielzoekers in Zeist. pic.twitter.com/S35RKcbvY0 — TRT Nederlands (@TRTnederlands) June 1, 2026

Policija navodi da su policajci tada postupali nakon dojave o prijetnji i uništavanju imovine, pri čemu se spominjao i nož. Nakon toga nastala je situacija koja je na snimkama djelomično vidljiva, priopćili su, javlja nizozemski javni servis NOS.

Uhićen je 30-godišnji muškarac iz Zeista, koji je u međuvremenu pušten na slobodu.

Policija kaže da provodi istragu i da "pažljivo razmatra sve činjenice i okolnosti". Policajci su "u dinamičnoj situaciji željeli brzo reagirati zbog sigurnosti prisutnih i vlastite sigurnosti", navela je policija.

Istraga koju policija sada provodi o uporabi sile standardna je procedura. Policija to ponekad objavi u priopćenju, primjerice kada snimke koje kruže internetom izazovu uznemirenost javnosti.