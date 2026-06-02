Trump pobjesnio, zagrmio na Netanyahua kao nikad dosad: "Je*eno si lud, svi te mrze! Bio bi u zatvoru da nema mene"

Američki predsjednik Donald Trump žestoko je napao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua zbog izraelske eskalacije sukoba u Libanonu tijekom telefonskog razgovora u ponedjeljak, koji je bio pun psovki.

Prema tvrdnjama dvojice američkih dužnosnika i još jednog izvora upoznatog s razgovorom, Trump je Netanyahua nazvao "ludim" te ga optužio da je nezahvalan. Istodobno je zaustavio izraelski plan napada na Bejrut. Razgovor je uslijedio nakon što je Iran ranije istog dana zaprijetio prekidom pregovora sa Sjedinjenim Državama zbog izraelskih vojnih aktivnosti u Libanonu, piše Axios.

Jedan američki dužnosnik rekao je da je Trump poručio izraelskom premijeru da bi provedba prijetnji o bombardiranju libanonske prijestolnice dodatno izolirala Izrael u svijetu.

Dvojica izvora rekla su da je Trump tvrdio kako je pomogao Netanyahu da ne završi u zatvoru, referirajući se na svoju podršku tijekom Netanyahuova suđenja za korupciju.

"Je*eno si lud. Bio bi u zatvoru da nije bilo mene. Spašavam ti guzicu. Svi te sada mrze. Svi mrze Izrael zbog ovoga", rekao je Trump, prema navodima dužnosnika.

Drugi izvor upoznat s razgovorom rekao je da je Trump bio bijesan te da je u jednom trenutku vikao na Netanyahua: "Koji ku*ac radiš?"

Američki dužnosnik rekao je da je Trump znao da Hezbolah puca na Izrael i da se Izrael mora braniti, ali da je posljednjih dana smatrao kako Netanyahu eskalira situaciju na nerazmjeran način. Osim prijetnji Bejrutu, Izrael je proširio i kopnenu operaciju u južnom Libanonu.

Drugi američki dužnosnik rekao je da je Trump bio zabrinut zbog toga što je Izrael ubio velik broj civila u Libanonu te se usprotivio izraelskom rušenju zgrada kako bi eliminirali jednog zapovjednika Hezbollaha.

Izrael više ne planira napasti ciljeve Hezbolaha u Bejrutu, rekao je izraelski dužnosnik.

"Jedan od najgorih razgovora"

Trump i Netanyahu u prošlosti su imali nekoliko napetih razgovora, ali su i dalje blisko koordinirali djelovanje oko Irana i drugih pitanja. Jedan dužnosnik rekao je da je ovo bio jedan od najgorih Trumpovih razgovora s Netanyahuom otkako se vratio na dužnost.

Čini se da je Trumpovu ljutnju potaknula činjenica da je Netanyahuova odluka o eskalaciji u Libanonu prijetila urušavanjem njegovih pregovora s Iranom. Nakon razgovora Trump je na Truth Socialu objavio da se pregovori s Iranom "nastavljaju, i to brzim tempom".

Netanyahu je nakon razgovora objavio priopćenje u kojem je naveo da je Trumpu rekao kako će Izrael napasti ciljeve u Bejrutu ako Hezbolah ne prestane napadati Izrael te da će Izrael u međuvremenu nastaviti operacije u južnom Libanonu. "Naš stav ostaje isti", napisao je Netanyahu.

Drugi američki dužnosnik tvrdio je da je Trump u stvarnosti "pregazio" Netanyahua u razgovoru. "Bibi je rekao: 'U redu, u redu, samo se pobrini da sve bude riješeno'", naveo je dužnosnik.

Memorandum o kojem pregovaraju Sjedinjene Američke Države i Iran predviđa završetak borbi u Libanonu, rekli su izvori za Axios. To je bio i izvor prethodnog napetog razgovora između Trumpa i Netanyahua.